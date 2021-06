Ha temuto di aver ferito una donna durante un tamponamento e così, preso dal panico, si è avvicinato al viadotto, lo ha scavalcato e ha tentato di gettarsi nel vuoto. È quello che è successo lungo la superstrada 36 all'altezza dell'uscita di Bellano, in provincia di Lecco. Nel dettaglio, l'uomo, un trentenne della zona, è stato coinvolto in un tamponamento insieme a una donna di 31 anni che lo precedeva alla guida di un'auto: l'impatto è stato violento. L'uomo, temendo il peggio per la donna, così è stato preso dal panico e ha tentato un gesto estremo: con il timore che la donna fosse stata ferita gravemente, senza pensarci molto si è avvicinato al viadotto più vicino alto circa 90 metri e ha cercato di buttarsi giù.

La polizia ha convinto dopo un'ora il giovane a non buttarsi dal viadotto

Subito è stata allertata la macchina dei soccorsi: sul luogo dell'incidente sono intervenute tre squadre dei pompieri e alcuni agenti di polizia. Le forze dell'ordine hanno impiegato più di un'ora per convincere il 30enne a non buttarsi: solo dopo una lunga chiacchierata l'uomo ha nuovamente scavalcato la balaustra e si è messo in sicurezza ancora però sotto choc. Intanto la donna alla guida dell'auto è stata medicata sul posto e poi trasportata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Ora la polizia è al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica di quanto accaduto: restano infatti ancora da capire le eventuali responsabilità del giovane e, quindi, se su di lui verranno presi dei provvedimenti. Intanto è stata evitata una tragedia: sia la donna che l'uomo, nonostante il forte spavento, si riprenderanno presto.