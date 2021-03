in foto: Un frame del video (Fonte: Welcome To Favelas)

Tragedia sfiorata alla stazione di Lecco, nella serata di venerdì 12 marzo, dove un uomo ha minacciato una donna incinta con un bastone. Fortunatamente è stato bloccato e fermato da alcuni passanti ed è stato poi portato via dalla polizia. Le immagini dell'aggressione sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella stazione e anche da alcuni presenti. Il video infatti è stato postato sul canale Telegram Welcome to Favelas ed è diventato immediatamente virale.

L'uomo ha colpito le porte e le vetrate della stazione

Nelle immagini, acquisite dalla polizia ferroviaria, si sente anche qualcuno che urla: "È incinta". L'uomo avrebbe però sferrato un primo colpo a un giovane che ha cercato di intervenire e poi ha iniziato a inseguire e minacciare la ragazza. Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione né se i due si conoscessero. La donna sarebbe scappato e avrebbe cercato rifugio all'interno della stazione. Una decisione che ha portato l'uomo a colpire con la mazza anche le porte e le vetrate della stazione. A un certo punto, uno dei presenti è riuscito a bloccarlo e a portarlo via.

L'uomo fermato e identificato dalla polizia

Subito dopo sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno così fermato e identificato sia l'aggressore che un'altra persona. Al momento si indaga sulle loro posizioni, ma anche sulla sicurezza dell'area della stazione. In passato infatti si sono già registrati episodi di violenza. Non si hanno notizie invece relativamente alle condizioni della ragazza. Stando alle prime informazioni, non ci dovrebbero essere feriti.