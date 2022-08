Lecco, frana sulla Superstrada 36 Milano-Valtellina: auto danneggiate e lunghe code Frana nella notte al confine tra i comuni di Lecco e Abbadia Lariana. Chiusa la corsia Nord. Per raggiungere Sondrio percorso alternativo dalla Valsassina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Caduta di massi sulla Superstrada 36 Milano-Valtellina. La frana è avvenuta nel corso della notte, lungo il tracciato al confine tra i comuni di Lecco e Abbadia Lariana. Alcune auto che transitavano in quel momento lungo il percorso sono rimaste danneggiate dopo aver urtato i macigni che ostruivano la carreggiata. Non risultano, però, al momento, feriti. La corsia nord della Superstrada 36, ad ogni, modo, è stata chiusa dalle autorità e si registrano gravi problemi di viabilità, con code lunghissime di vetture verso la Valtellina, dove tante persone si stavano recando in vacanza per il ponte di Ferragosto.

Rischio crolli, chiusa la corsia nord

La chiusura della corsia nord della 36 è stata disposta dalle autorità per motivi precauzionali, a causa del rischio di ulteriori crolli e frane dalla parete rocciosa. I tecnici e gli operai sono già al lavoro per rimuovere i detriti che ostruiscono la strada e mettere in sicurezza il costone di roccia, mentre sono in corso le verifiche in quota sulla stabilità della parete di roccia. Bisognerà attendere le prossime ore affinché le operazioni vengano concluse.

Il percorso alternativo per arrivare in Valtellina

La Superstrada 36 è la principale via di collegamento con l'Alto lago, la Valtellina e la Valchiavenna, rinomate località turistiche, prese d'assalto dai visitatori soprattutto nei periodi di vacanza, come appunto Ferragosto. Attualmente si registrano incolonnamenti di auto per diversi chilometri in direzione Nord a causa anche dell'esodo dal milanese e dalla Brianza. Come percorso alternativo, l'unico modo per raggiungere la provincia di Sondrio dal Lecchese è attualmente passare dalla Valsassina.