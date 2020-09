in foto: Immagine di repertorio

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali sul lungolago di Lecco quando è stato travolto e ucciso da un automobilista. La vittima è un pensionato di 84 anni: inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul posto, per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

L'automobilista denunciato per omicidio stradale

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'anziano è stato investito lunedì mattina da una VwPolo: per il forte impatto è stato sbalzato sul cofano dell'auto dopodiché ha sfondato il parabrezza finendo per essere spinto sull'asfalto. Allertato il 118, all'arrivo dei soccorritori le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito disperate seppur l'anziano non avesse mai perso conoscenza. Disperata la corsa all'ospedale Alessandro Manzoni dove le sue condizioni sono peggiorate, fino al decesso di ieri pomeriggio. L'uomo alla guida dell'auto è stato denunciato per omicidio stradale.

Martedì 22 settembre ragazzo di 22 anni vittima di un incidente a Milano

Non sarebbe in pericolo di vita, invece, il ragazzo di 22 anni che nelle prime ore della giornata di ieri è stato ricoverato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda a Milano dopo un terribile incidente: il giovane alla guida della sua Mercedes Classe A è andato a sbattere contro un palo e contro un cartellone pubblicitario. Estratto dell'auto, ha riportato diversi traumi e fratture, ma il giovane non rischierebbe la vita. Nello stesso giorno un altro incidente sull'autostrada A4 dove intorno alle 7.30 all’altezza di Arluno sono rimasti coinvolti un automobile, un furgone e un tir. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave.