Le piscine all’aperto di Milano dove andare questo weekend tra relax, aperitivi e eventi Da Bagni Misteriosi e fino all’Idroscalo sono diverse le piscine all’aperto a Milano che consentono di poter trascorrere una giornata in relax, ma anche di poter godere di aperitivi ed eventi.

A cura di Ilaria Quattrone

L'afa e il caldo di queste ultime settimane hanno spinto coloro che ancora non sono andati via per le ferie estive o che comunque non hanno in programma di lasciare Milano, a prendere d'assalto diverse piscine del centro. E considerato che, nonostante le piogge registrate negli ultimi giorni, continueranno a esserci temperature elevate, saranno ancora tanti i cittadini che sceglieranno le piscine all'aperto di Milano come il luogo perfetto dove trascorrere il sabato e la domenica.

In alcuni casi poi, come per esempio la piscina di Bagni misteriosi, sono previsti anche eventi serali, aperitivi e musica. Un modo diverso per poter combattere il caldo e le alte temperature che potrebbero non dare tregua anche di sera. Oltre a Bagni misteriosi, è possibile godere di un aperitivo Ceresio 7 – Pools & Restaurant o ancora all'Idroscalo dove non solo si potrà fare aperitivo con gli amici, ma sarà possibile consentire ai bambini durante la giornata di svolgere molteplici attività.

Bagni misteriosi (Porta Romana)

La piscina di Bagni Misteriosi

Non è necessario allontanarsi dal centro di Milano per poter godere una giornata in relax a prendere il sole. In zona Porta Romana è infatti possibile accedere alla piscina Bagni Misteriosi. Dal martedì alla domenica sarà possibile fare anche aperitivo a bordo piscina. Dal 4 luglio e fino al 18 settembre la balneazione è convenzionata con il Comune di Milano.

Inoltre dal 2 al 7 agosto dalle 19 alle 23 sarà possibile anche fare un tuffo notturno in piscina. L'ingresso serale sarà dai 7.50 euro e fino ai 15 euro. Allo stesso orario sarà possibile accedere al servizio aperitivo/bar. A Bagni misteriosi il divertimento è garantito sia a grandi che a piccini: infatti è prevista anche una vasca per i bimbi.

Ceresio 7 – Pools & Restaurant (zona Monumentale)

Ceresio 7 (Fonte: Facebook)

Per coloro che non vogliono solo rilassarsi, ma godere anche del panorama la scelta giusta è Ceresio 7 Pools & Restaurant. La piscina si trova tra Corso Como e Brera e può essere raggiunta con la fermata metro “Monumentale” (linea Lilla). La piscina da giugno e fino a settembre è aperta dalle 10 alle 17.30.

Si potrà accedere a due piscine con vista sul capoluogo meneghino. Sempre a Ceresio7 è possibile, in serata, rilassarsi con un aperitivo o partecipando ai numerosi eventi.

Idroscalo Milano (Segrate)

I milanesi prendono d’assalto l’Idroscalo

Solarium, vasche per adulti, luna park per bambini e il Gud Beach dove fare aperitivo. L'Idroscalo di Milano è il luogo ideale dove trascorrere una giornata in compagnia di amici, ma anche con i propri figli. Sul versante ovest del lago si può trovare la piscina La Villetta dove è presente il Solarium.

Nelle piscine della Riviera est sono disponibili tre vasche, solarium, un chiosco bar e una terrazza lunch. I più piccoli potranno divertirsi al parco dei gonfiabili e al villaggio del bambino. Sempre sul versante est, e vicino al Luna Park Idroscalo, è presente il GUD Beach Idroscalo dove poter godere un aperitivo in totale relax.

The VIU Terrace (Monumentale)

The VIU Terrace (Fonte: pagina Facebook)

Anche all'hotel VIU Milano, anche questa a due passi da Monumentale, è possibile rilassarsi in piscina con una vista mozzafiato. Alla The Viu Terrace dalle 18.30 e fino alle 22 è possibile fare un aperitivo con amici e parenti: gli spuntini e i drink vengono serviti a bordo piscina. Oltre alla piscina è prevista anche una Spa e una area Wellness. Sempre all'hotel, è possibile organizzare anche alcuni eventi privati.

Aspria Harbour Club Milan

Aspria Harbour Club Milan (Fonte: Facebook)

Vasca idromassaggio, centro benessere e l'area fitness: è così struttura l’Aspria Harbour Club Milan dove è possibile trascorrere una giornata in piscina e in pieno relax. Per i soci è poi possibile accedere all'area bar dove è possibile godere di ottimi aperitivi ed eventi eccezionali. La piscina è aperta dal lunedì al Venerdì dalle 07:00 alle 23:00. Il Sabato e la Domenica dalle 08:00 alle 22.