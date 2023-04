Le coltellate dopo una lite e il corpo abbandonato nei campi: cosa si sa sull’omicidio di Antonio Novati Si cerca ancora l’assassino del noto commercialista Antonio Novati, trovato morto in un’auto abbandonata nelle campagne del Lodigiano. Al momento le certezze sulla dinamica dei fatti non sono molte.

Restano ancora tanti i punti da chiarire sull'omicidio del noto commercialista Antonio Novati trovato morto in un'auto abbandonata nelle campagne del Lodigiano. Primo tra tutti il nome del suo assassino anche se la famiglia avrebbe già i suoi sospetti già svelati agli inquirenti. Nessuna certezza ancora e nessun ordine di arresto al momento. Le indagini vanno avanti: gli investigatori stanno scavando sia in ambito lavorativo che in quello privato.

Il ritrovamento del cadavere tra i campi

Al momento resta la certezza su come è morto, anche se si aspettano i risultati dell'autopsia per i dettagli. Antonio Novati, 75 anni e titolare di un omonimo studio di consulenza fiscale con sedi a Melegnano e Milano, è stato trovato con una decina di coltellate tra addome e torace. Ferite troppo gravi che lo hanno ucciso in pochi minuti. A trovare il suo corpo è stato un contadino lo scorso giovedì nell'auto abbandonata tra i campi. Subito sono stati allertati i carabinieri. Dal giorno del ritrovamento i militari e i volontari della protezione civile sono alla caccia dell'assassino e dell'arma utilizzata per il delitto: per ore si è cercato nei zona circostante la macchina ma per ora le ricerche hanno dato esito negativo.

L'ipotesi di una lite finita in tragedia

Intanto si cerca di ricostruire la dinamica dell'omicidio. Tra le ipotesi quella che tra l'assassino e la vittima sia scoppiata una lite finita in tragedia. Tutto molto probabilmente sarebbe avvenuto in un luogo ancora sconosciuto agli inquirenti: l'assassino solo dopo essersi accertato che la vittima fosse morta avrebbe infatti caricato il corpo sull'auto per poi abbandonarlo ancora in macchina tra i campi nel comune di Massalengo, nel Lodigiano. Ora i carabinieri stanno analizzando tutte le telecamere di video sorveglianza della zona per individuare il passaggio dell'auto nella strade limitrofe che portano ai campi.

Il figlio: So chi è stato

Intanto gli investigatori hanno sentito tutte le persone a lui vicine. Chi lo ha visto la mattina stessa dell'omicidio ha riferito che Novati era sereno. Non sembrava essere turbato per qualcosa e in agenda non aveva appuntamenti. Il figlio del noto commercialista però alle forze dell'ordine avrebbe detto: "So chi è stato". Qui si concentrano anche le indagini.