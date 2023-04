Trovato un uomo morto in campagna a Massalengo: l’auto era piena di sangue Il cadavere di un uomo è stato trovato in un’auto nella campagna lodigiana. Si tratterebbe di un 75enne residente a Vizzolo Predabissi. La vettura era piena di sangue, non si esclude alcuna ipotesi.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo è stato trovato senza vita in aperta campagna a Massalengo, in provincia di Lodi. Ad allertare i soccorsi è stato un passante intorno alle 19 di oggi, giovedì 20 aprile, ma arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto fare nulla. Nell'auto, una Honda Crv, c'era solo l'uomo riverso in una pozza di sangue.

L'auto era parcheggiata sulla strada sterrata che porta alla cascina Scappadina, al confine della proprietà privata. È stato un agricoltore del posto a notarla e a chiamare il 112. Poco dopo sono arrivati i carabinieri, un'ambulanza e i vigili del fuoco.

La vittima è stata identificata in un 75enne residente a Vizzolo Predabissi, nella Città Metropolitana di Milano. All'arrivo dei soccorsi era già deceduto e all'interno del veicolo c'era molto sangue. È stato inviato a Massalengo anche il medico legale dalla Procura di Lodi. Al momento, gli investigatori non hanno escluso alcuna ipotesi.