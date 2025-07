Le chat di Boeri con Sala: “Bocciato il mio progetto su San Siro. Attenzione, si crea un grave precedente”

Le continue chat tra l’archistar del Bosco Verticale Stefano Boeri e il sindaco Beppe Sala sono agli atti della Procura. I due discutono di vari progetti cruciali per la città, tra la copertura dei binari di Cadorna allo stadio San Siro. Sala: “Non posso far spuntare torri dove non c’è nulla”

I binari della stazione Cadorna, lo stadio Meazza e la riqualificazione del quartiere San Siro, progetti immobiliari. Il confronto tra i due sulle questioni relative all'urbanistica della città in questi ultimi cinque anni è costante, il più delle volte con toni amichevoli. Ora le chat tra l'archistar del Bosco Verticale Stefano Boeri e il sindaco di Milano Beppe Sala, che tra il 2017 e il 2023 si scambiano decine di messaggi e chiamate, sono agli atti della maxi inchiesta portata avanti dai pm milanesi Petruzzella, Filippini e Clerici, coordinati da Tiziana Siciliano, che li vede entrambi indagati per il progetto relativo al Pirellino, di cui Boeri era progettista per conto della società Coima di Manfredi Catella (indagato): il disegno, dopo aver inizialmente ricevuto due no in Commissione Paesaggio, aveva poi nel 2023 ottenuto pareri favorevoli.

Lo stadio Meazza a San Siro, Boeri a Sala: "Ti porto gli imprenditori"

Boeri, negli anni, si rivolge spesso al sindaco Sala. Al centro delle loro conversazioni viene spesso menzionato lo stadio Meazza a San Siro, protagonista negli ultimi anni di svariati progetti tra ristrutturazioni, demolizioni, nuove costruzioni, vendite. "Vorrei farti vedere in anteprima progetto San Siro presentato oggi alle squadre", scrive ad esempio Boeri a Sala nell'agosto del 2019, quando si parlava di un nuovo stadio accanto al "vecchio" Meazza. E il primo cittadino, sull'argomento, confida le sue intenzioni all'archistar, spiegando di aver incontrato il Milan e aver suggerito di diffondere le immagini dell'impianto per "far entusiasmare la gente, dire ai tifosi che se vogliamo essere nel gotha europeo dobbiamo avere altri ricavi".

E ancora, nel settembre del 2019, sempre Boeri tiene informato Sala delle proprie mosse, tra cui l'appuntamento con Inter e Milan. ("Quando vuoi ti giro i miei pensieri"). Pochi mesi prima, racconta di aver incontrato l'ex presidente dell'Inter Steven Zhang a Shanghai e di aver parlato direttamente con lui dello stadio. "Se ritieni ci vediamo e andiamo avanti su proposta stadio bifronte". Conversazioni sul tema che vanno avanti fino a pochi anni fa, seguendo ogni cambiamento relativo al destino della Scala del calcio cittadina. Nel 2021, Boeri suggerisce al sindaco di andare insieme a vedere l'area di San Siro, per poter meglio affrontare l'argomento sulla sua riqualificazione. Nel 2023, l'architetto già candidato sindaco del Pd nel 2011 propone di "portare" a Sala alcuni imprenditori "interessati a realizzare lo stadio", chiedendo di fissare un incontro.

Il progetto di copertura dei binari a Cadorna

Ma non solo San Siro. Nel febbraio del 2019, spunta anche l'ambizioso progetto di copertura dei binari a Cadorna, da realizzare nel pieno centro di Milano con una partnership pubblico-privato insieme alla società internazionale Nhood (come San Siro, non oggetto di inchiesta della Procura). "Vi ricevo volentieri ma ti premetto che il progetto che mi ha fatto vedere Giancarlo (Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana per cui i pm hanno avanzato richiesta di arresto, ndr) politicamente non mi sento di portarlo avanti. Ho fatto tutta la campagna sul tema della “rigenerazione" e non posso fare spuntare torri dove oggi non c’è nulla", si difende Sala. " Capisco. La mia idea è di fare al posto dei binari un grande parco 3 ettari e un quartiere per giovani. E sede Accademia Scala su Mario Pagano. Ma certo bisognerebbe fare ragionare i promotori (che sono gli stessi di piazzale Loreto) e io non ho abbastanza forza. Verrei con Masseroli e Balducci ma se vuoi ci vediamo prima per poterti spiegare bene il progetto", insiste Boeri. E Sala: "Meglio prima io, te e Giancarlo. Ok?"

Sala: "La città è in mano a due costruttori e un architetto. Ti fischiano le orecchie?"

I due, oltre a discutere di vari snodi urbanistici della città, si confrontano in realtà spesso anche sulla loro quotidianità, sui problemi di lavoro, sui viaggi all'estero e sulle conoscenze in comune. È il settembre del 2021, piena campagna elettorale che vede il sindaco di centrosinistra, che ha appena terminato il primo mandato, sfidare il candidato del centrodestra Luca Bernardo. Il medico di Forza Italia, in occasione di un incontro con gli imprenditori di Ance Assimprendil, associazione dei costruttori edili a Milano, Lodi e Monza dichiara così: "Non credo che Milano debba essere in mano solo a due costruttori e un architetto. Ci sono rappresentanze e pluralità che devono essere coinvolte". Sala invia l'agenzia a Boeri, che in più occasioni chiama "amico mio": "Ti fischiano le orecchie?", scrive.