Le bande che derubano i turisti in centro a Milano: il "palo" e i complici che nascondono le mani sotto uno zaino In centro a Milano nella giornata di ieri sabato 5 aprile sono state arrestate ben cinque persone per furto aggravato. Ecco le tecniche utilizzate dalle bande alla fermata Duomo in metro e nei bar intorno a piazza Castello.

In centro a Milano nella giornata di ieri, sabato 5 aprile, sono state arrestate ben cinque persone per tentato furto aggravato in concorso e furto aggravato. Gli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile milanese hanno fermato in particolare tre cittadini peruviani, due uomini di 39 e 24 anni e una donna di 23 anni: una piccola "banda" che agiva nella zona tra Duomo e Brera, prendendo di mira i tanti turisti tra bar e ristoranti.

Intorno alle 14.30, i poliziotti hanno infatti prima notato il 39enne in piazza Castello, angolo Foro Bonaparte che, nei pressi di un locale, dopo aver osservato con attenzione dall’esterno gli avventori seduti ai tavoli ed essersi scambiato dei cenni d’intesa con i due complici che lo seguivano a distanza, è entrato all’interno posizionandosi nelle immediate vicinanze dei bagagli di una coppia.

Così, mentre il 24enne si è posto a ridosso della porta d’ingresso e la 23enne all’esterno del locale, il 39enne, utilizzando il proprio zaino per nascondere la mano, si è impossessato rapidamente di una borsa, per poi uscire velocemente con il bottino nascosto sottobraccio. Gli agenti, che hanno assistito alla scena, hanno quindi immediatamente fermato i tre, che erano fuggiti in direzioni opposte.

Ma non solo. Nello stesso pomeriggio, i poliziotti della Squadra Mobile milanese hanno arrestato per furto aggravato due giovani di 22 e 24 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e irregolari sul territorio nazionale. Intorno alle 18.30, i poliziotti hanno notato i due uomini in corso Vittorio Emanuele che, con fare sospetto, osservavano le borse e gli zaini dei turisti presenti; successivamente, all'interno della metropolitana Duomo (in direzione Sesto) si sono scambiati dei cenni d’intesa e si sono posizionati nelle vicinanze di una coppia in attesa di salire sul vagone.

Qui, approfittando del gran numero di persone, mentre il 22enne saliva sul convoglio posizionandosi davanti alla coppia con l’intento di rallentarli e facendo così da “palo”, il 20enne da dietro ha aperto la cerniera della borsa a tracolla indossata dall’uomo, impossessandosi di un portadocumenti. Gli agenti, quindi, sono entrati in azione e hanno tempestivamente fermato i due, restituendo all’uomo quanto appena sottratto.