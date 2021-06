Le amiche di Greta, travolta e uccisa da una barca, pronte a laurearsi al suo posto

Sabato scorso Greta, 25 anni, ha perso la vita in un incidente nautico avvenuto sul lago di Garda: la ragazza si sarebbe a breve laureata in Economia all’Università di Brescia. E in suo onore, le amiche e compagne, chiederanno al rettore Maurizio Tira di poter dare gli esami al suo posto e poi discutere la tesi in sua memoria.