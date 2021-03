"Sono stato a trovare Fabrizio in ospedale a Niguarda. Mi sembra giusto informare tutti quelli che gli vogliono bene sulle sue condizioni. Fabrizio non sta bene, è sotto osservazione in psichiatrica, gli hanno dato 14 punti di sutura per il taglio che si è fatto sul braccio. Altro che atto dimostrativo, ha rischiato di ammazzarsi sul serio, perché se becca l'arteria radiale muore in due minuti". Lo ha raccontato l'avvocato Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, in un video diffuso dall'account Instagram dell'ex re dei paparazzi, ricoverato in ospedale dopo gli atti di autolesionismo compiuti quando ha saputo che dovrà tornare in carcere per la revoca della detenzione domiciliare decisa dai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Una protesta plateale, seguita da un video con il volto insanguinato e pesanti accuse ai magistrati. Poi ci sono stati momenti di tensione con la polizia quando un'ambulanza è arrivata a prendere Corona per portarlo al pronto soccorso. In ospedale l'ex fotografo dei vip ha poi iniziato a non mangiare per protesta.

"È in sciopero della fame – conferma ora il suo avvocato -, ha detto che non smetterà di scioperare finché non riuscirà a parlare con il presidente del Tribunale di sorveglianza, la dott.ssa Di Rosa, oppure con un rappresentante delle istituzioni, cioè del ministero, oppure finché non lo trasferiranno dalla Lombardia perché non vuole più avere a che fare con questo tribunale di sorveglianza perché ritiene quel provvedimento l'incarnazione di tutti i pregiudizi nei suoi confronti e io condivido questa sua opinione".

"Io lo conosco molto bene, so che non smetterà e non cederà, e quindi vedremo le puntate successive di questa vicenda la battaglia è appena cominciata", conclude il difensore di Corona, invitando a firmare una petizione in suo favore.