L’appartamento va in fiamme, gli inquilini si rifugiano sul balcone: salvati dai vigili del fuoco I fumi scatenati dall’incendio avevano invaso il loro appartamento e le scale del condominio. Gli inquilini, allora, si sono rifugiati sul balcone in attesa dei soccorsi.

A cura di Enrico Spaccini

Per evitare di rimanere coinvolti nell'incendio e di respirare i fumi tossici, si sono rifugiati in balcone dove hanno aspettato l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sprigionate in mattinata, intorno alle 8 di oggi lunedì 13 febbraio, al primo piano di un palazzo a Zibido San Giacomo, nell'hinterland sud di Milano. In poco tempo il fumo ha invaso l'intero appartamento e le scale del condominio. Per spegnere il rogo sono intervenuti i pompieri che in breve tempo sono riusciti a domare l'incendio evitando che qualcuno rimanesse ferito o intossicato.

Un asciugamano sulla stufa nel bagno

Altri gli inquilini dell'edificio a tre piani erano stati fatti evacuare per precauzione. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, a causare l'incendio sarebbero stati una stufa e un asciugamano in bagno, forse entrati in contatto per troppo tempo. Sul posto sono arrivate subito quattro squadre di vigili del fuoco: una volta sul posto, hanno visto come gli inquilini del piano da dove si è scatenato il rogo si erano rifugiati sul balcone. L'incendio è stato domato in breve tempo e nessuno sembra aver riportato conseguenze.

L'incendio che ha distrutto il tetto di un palazzo nel Bresciano

Qualche giorno fa, a Piancogno nel Bresciano, tre famiglie sono state costrette ad abbandonare la loro abitazione perché il tetto dell'edificio era stato completamente distrutto dalle fiamme. In questo caso, le operazioni per spegnere l'incendio sono durate diverse ore, anche se le cause del rogo non sono state ancora identificate. Gli evacuati, nel frattempo, sono stati trasferiti in luoghi sicuri. Non si sa di preciso se abbiano trovato sistemazione da parenti o da alcune comunità della zona.