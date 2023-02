L’appartamento va a fuoco, 18enne si salva saltando su un furgone dalla finestra Un 18enne è riuscito a mettersi in salvo dalle fiamme saltando dalla finestra dell’appartamento. In quel momento passava un furgone, sul quale è atterrato. Portato in ospedale, le sue condizioni non sono preoccupanti.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Il ragioniere Ugo Fantozzi ha sempre sognato di farlo, e nel suo film del 1975 è finalmente riuscito a saltare dal balcone per poter prendere "l'autobus al volo". Chissà se anche il 18enne di Cassano Magnago (in provincia di Varese) che questa mattina, venerdì 24 febbraio, è atterrato sul tettuccio di un furgone di passaggio condivideva questo sogno. Di certo, il risultato è stato migliore. Così facendo, infatti, è riuscito a scampare all'incendio che era esploso nel suo appartamento di via Trieste, al primo piano delle case comunali gestite da Aler.

Il passaggio del furgone sotto la finestra

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si stava facendo una doccia quando si è accorto che qualcosa stava accadendo. Erano circa le 11 ed era solo in casa. Da una camera arrivava il fumo di un incendio e, per evitare di rimanere intrappolato, ha approfittato del passaggio di un furgone sotto la sua finestra per saltarci sopra e mettersi in salvo.

"Per fortuna è riuscito ad atterrare", ha commentato il sindaco di Cassano Magnago Pietro Ottaviani, accorso sul posto dopo l'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori, "ora l'appartamento è inagibile". La famiglia che abita quei locali bruciati è stata l'unica ad aver dovuto lasciare l'abitazione e sembra abbia già trovato ospitalità da alcuni parenti.

Il prossimo lunedì eseguito un nuovo sopralluogo per valutare l’esatta proporzione dei danni, ma è già emerso come anche parte del tetto sia stato danneggiato. Il 18enne ora si trova in ospedale: non risultano ustioni, ma si tratterebbe solo di accertamenti per il fumo che potrebbe aver aspirato. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.