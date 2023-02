Incendio distrugge il tetto di una palazzina: tre famiglie non hanno più una casa Questa notte un incendio ha distrutto una palazzina che si trova a Piancogno (Brescia): sono tre le famiglie che non hanno più una casa.

A cura di Ilaria Quattrone

Devastante incendio nella notte di giovedì 9 febbraio, a Piancogno, comune di appena quattromila abitanti che si trova nella provincia di Brescia. Tre famiglie sono state costrette ad abbandonare la loro abitazione. Il rogo ha distrutto completamente il tetto di un edificio. Fortunatamente nessuna persona ha riportato ferite.

Dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco, è possibile notare l'entità del danno alla palazzina che si trova in via Guastis nella frazione di Piamborno. Il tetto non esiste praticamente più ed è possibile vedere un piccolo rogo ancora acceso in una delle stanze. Non si conoscono le cause dell'incendio: i vigili del fuoco, una volta concluse le operazioni di spegnimento e bonifica, potranno cercare di capire cosa possa averlo scatenato. Soprattutto se si sia trattato di un guasto o meno.

I vigili del fuoco proseguono con le operazioni di spegnimento

Le tre famiglie, che sono rimaste senza casa, sono state trasferite in un luogo sicuro. Non si hanno notizie circa le loro sistemazioni: probabilmente troveranno sistemazione da parenti o, nel caso in cui non dovessero trovare un alloggio, potrebbero essere aiutati dalla comunità.

Intanto le squadre di vigili del fuoco, arrivate da Edolo, Breno e Darfo Boario Terme, stanno continuando con lo spegnimento dell'incendio. Per farlo hanno utilizzato anche un'autoscala e un'autobotte. Una volta messa in sicurezza l'intera area, si procederà con i rilievi. Questi serviranno non solo a capire cosa possa aver causato il rogo, ma anche per fare la conta dei danni e constatare se la struttura sia totalmente o parzialmente inagibile.