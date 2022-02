Lanciano un masso di 15 chili dal cavalcavia e provocano un incidente: denunciati due 16enni A Varese due ragazzi di 16 anni sono stati denunciati per aver lanciato un masso di 15 chili da un cavalcavia provocando un incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Hanno rischiato di provocare una tragedia con comportamenti che potrebbero aver perpetrato per diverso tempo: due ragazzi, entrambi di sedici anni, sono stati denunciati a Varese con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti. I due sono stati sorpresi a lanciare un masso di quindici chili da un cavalcavia.

I due giovani ragazzi sorpresi sul cavalcavia

La polizia stradale aveva posto l'attenzione in quella zona dopo che erano stati segnalati degli anomali incidenti con lievi danni allo svincolo autostradale di Buguggiate sulla autostrada A8. Per questo motivo, gli agenti hanno deciso di appostarsi nella zona. Poco dopo la mezzanotte, due di loro sono saliti sul cavalcavia numero 38. Gli investigatori li hanno visti mentre prendevano un oggetto con l'intento di gettarlo sulla careggiata. La polizia è quindi intervenuta.

Il tentativo di fuga dagli agenti, l'identificazione e la denuncia

Nonostante questo, i ragazzi hanno lanciato il masso sulla carreggiata: la loro azione hanno provocato un incidente tra tre automobili. Per fortuna non si sono registrate vittime: i sedicenni hanno poi provato a scappare, ma sono stati fermati dagli agenti. Nella fuga, si sono opposti agli agenti e ne hanno ferito uno alle mani e al volto. Dopo averli fermati, portati in Questura per identificarli e affidati poi ai loro genitori, sono stati denunciati. Intanto la polizia stradale insieme al personale Aspi hanno effettuato i rilievi e tolto i detriti dalle strade: questo ha portato alla chiusura dell'Autostrada.