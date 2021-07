in foto: Foto di repertorio

Ha lanciato la compagna dalla finestra dopo una lite violenta: i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Brescia hanno arrestato un uomo di 31 anni con l'accusa di tentato omicidio aggravato e calunnia nei confronti della compagna di 43 anni. L'episodio si è verificato il 14 dicembre 2020 quando i medici dell'Istituto Poliambulanza sono intervenuti in una casa dove era stata segnalata la caduta da una finestra di una donna.

Il tentativo di difendersi del 31enne

Dopo averla trasportata al pronto soccorso, la 43enne ha raccontato di essere stata gettata dal compagno. Il personale sanitario ha così allertato le forze dell'ordine. Arrivati al pronto soccorso e raccolta la testimonianza della vittima, si sono recati a casa dell'uomo. Il 31enne, che si è scoperto poi avere diversi precedenti, ha raccontato ai militari che la compagna era caduta da sola dalla finestra: la donna, secondo l'uomo, stava tentando di scappare dopo essere stata scoperta a rubare denaro dal suo portafogli. Il suo comportamento era conseguenza di un tentativo di vendicarsi per un tradimento scoperto.

La donna ha riportato lesioni per 40 giorni

Dopo aver analizzato i tabulati telefonici della coppia, ascoltato alcuni testimoni e svolti tutti i rilievi del caso, è stato accertato dai carabinieri che i due avevano avuto una violenta lite in casa tanto che la donna aveva riportato delle ferite al volto. Il diverbio era poi proseguito la mattina successiva per poi degenerare nel tentativo di omicidio da parte dell'uomo. La donna ha fatto un volo di circa quattro metri e ha riportato lesioni per quaranta giorni. L'uomo è stato così arrestato e portato in carcere.