Lamette da barba nascoste nelle polpette in un parco di Milano: feriti due cani in poche ore Due cani sono rimasti feriti dopo aver mangiato polpette che avevano dentro nascoste lamette da barba. È successo tutto a poche ore di distanza l’uno dall’altro, entrambi nei giardini Carmelo Bene di Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Un labrador di 3 mesi che girava per i giardinetti Carmelo Bene di Milano, nel quartiere Ghisolfa, ha ingoiato una polpetta che ha trovato tra l'erba. Dentro il boccone di carne, però, era nascosta una lametta da barba. Il cucciolo è stato soccorso nella mattinata di ieri, giovedì 20 luglio, e operato subito dopo. Ormai il labrador è fuori pericolo, ma da quanto è emerso non si sarebbe trattato di un caso isolato.

Due cani feriti dalle lamette nascoste nelle polpette

A rendere noto i residenti del problema delle polpette nel giardino all'angolo tra via Francesco Caracciolo e via Principe Eugenio è stato il consigliere comunale del Pd Alessandro Giungi. Contattato dalla proprietaria di un cane, ha raccontato come nella notte tra il 19 e il 20 luglio avrebbe potuto accadere quanto poi successo poche ore più tardi.

Una signora aveva portato il suo cane a fare una passeggiata nelle ore meno calde della giornata. Stavano camminato nei giardinetti Carmelo Bene quando si è accorta che il suo animale aveva in bocca una polpetta. La donna è riuscita a togliergliela prima che potesse ingerirla insieme alla lametta che era nascosta dentro, ma comunque il cane è rimasto ferito alla bocca.

A quel punto, la signora ha chiamato la polizia locale che è intervenuta poco dopo. Nonostante abbiano controllato l'area, per loro sarebbe stato impossibile rendersi conto che in realtà c'era almeno un'altra polpetta potenzialmente pericolosa. Infatti, proprio la mattina seguente, il labrador di soli 3 mesi ne ha ingoiata una.

"Si prega di fare attenzione"

Il fatto che questi bocconi di carne siano stati disseminati non nell'area cani, ma sul prato del giardino aperto, fanno pensare a qualche residente che cerca di farsi giustizia da solo nei confronti dei padroni che lasciano i loro animali liberi di scorrazzare in una porzione del parco non dedicata a loro.

Per evitare che questi possano fare ancora del male, la polizia locale ha affisso in più punti del giardino cartelli che avvisano del pericolo. "Si porta a conoscenza che in tale giardino pubblico sono stati rinvenuti bocconi di carne con all'interno lamette di barba. Si prega di fare attenzione", si legge. Del caso è stato poi informato anche l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli.