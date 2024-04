video suggerito

L’Alcione vola in C: è la terza squadra milanese a fare parte dei professionisti insieme a Inter e Milan La squadra di calcio che ha dominato la serie D ora passa in C dopo più di 70 anni. Decisiva la vittoria degli “arancioni” contro il Borgosesia: 3-0 per la squadra milanese che vola all’Arena civica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

La vittoria dell'Alcione che ora passa in C (foto presa da Facebook)

"Il giorno dopo è ancora più bello", si legge sul profilo Instagram dell'Alcione Milano, la squadra di calcio chiamata "gli arancioni" che domenica 21 aprile ha vinto 3-0 contro il Borgosesia, passando così in serie C. In questo modo è diventata la terza squadra milanese a fare parte dei professionisti insieme a Milan e Inter. Era da 72 anni che l'Alcione non progrediva di categoria, ma adesso, sotto la guida dell'allenatore Cusatis, ce l'ha fatta.

L'Alcione Milano e l'ultima vittoria

La squadra degli arancioni nasce nel 1952 e negli anni ha avuto presidenti illustri come Ernesto Pellegrini, futuro patron dell'Inter, e Carlo Tognoli, eletto sindaco di Milano dal 1976 al 1986. Oggi, i presidenti sono Marcello Montini e Giulio Gallazzi che sono riusciti a portare l'Alcione a giocare in serie C nell'Arena civica di Milano. Non era mai successo prima: dopo 72 anni dopo, il sogno si è avverato.

Merito dell'allenatore Giovanni Cusatis che ha portato la sua squadra a dominare il girone A della serie D con 72 punti in 34 partite, 21 vittorie, 63 gol fatti e 23 subiti. Lui, insieme a Montini e Gallazzi, hanno sempre voluto portare la squadra a giocare all'Arena civica e grazie all'impegno e al duro lavoro, ci sono riusciti.

Chi si è formato e ha giocato nell'Alcione

Nell'Alcione si sono formati numerosi talenti nel corso degli anni, come Niccolò Rovella, oggi alla Lazio, Andrea Caracciolo, ex attaccante del Palermo, della Sampdoria e del Brescia, e Giuseppe Dossena, campione del mondo nel 1982.

Nella partita di domenica, tra i protagonisti e fautori della vittoria promozionale, c'è Fabio Morselli, il bomber della squadra, oltre che al capitano Mario Piccinocchi (che ha un passato nella Primavera del Milan). Anche se a fare doppietta contro il Borgosesia è stato Francesco Manuzzi. Importanti anche i giocatori più giovani come il difensore Paolo Chierichetti, classe 2003, e il mediano Christian Foglio del 2004.