L'agricoltore Claudio Tollio schiacciato da un una balla di fieno: il padre era morto nello stesso modo Un agricoltore di 57 anni è morto travolto da una rotoballa di fieno: a trovare il corpo è stato il cugino qualche ora dopo.

A cura di Giorgia Venturini

Un agricoltore di 57 anni è morto mentre lavorava nella sua azienda agricola. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto è stato travolto e ucciso da una rotoballa molto grande. L'incidente è avvenuto a Roverbella, nel Mantovano. A trovare il corpo è stato un parente verso le 22. Subito sono stati allertati i soccorsi ma ormai non c'era più nulla da fare. Si è scoperto che il padre era morto allo stesso modo dieci anni fa. La vittima ora è Claudio Tollio, il padre invece era morto il 2013.

A dare l'allarme in serata è stato il cugino della vittima che ha trovato il parente già morto. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri di Marmirolo e i tecnici della medicina del lavoro dell’Ats Val Padana. Inutili tutti i tentativi da parte dei sanitari del 118 di rianimare l'uomo. Ora da parte dei tecnici di Ats sono in corso gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dieci anni fa stessa sorte per il padre Bortolo: anche lui si trovava nel fienile ed era deceduto travolto da una rotoballa di fieno. Le redini dell'azienda poi le avevano prese il 57enne e il fratello 53enne.

In codice giallo un operaio a Monza

Nella mattinata di oggi martedì 2 gennaio un uomo di 49 anni è stato trasportato al San Gerardo di Monza dopo essere stato coinvolto in un incidente sul lavoro. Tutto è accaduto all'Europose di Muggiò, azienda di via D'annunzio che si occupa di allestimenti fieristici: la dinamica non è ancora chiara. Sul posto in codice rosso sono arrivati i sanitari in ambulanza e in automedica. Dopo aver stabilizzato il 49enne sul posto è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e i tecnici Ats (Agenzia tutela salute) di Monza e Brianza. Svolgeranno tutti gli accertamenti del caso legati all'infortunio sul luogo di lavoro.