Ladro si butta dal ponte per scappare dalla polizia: è grave Un ladro di 35 anni per sfuggire alle forze dell’ordine si è lanciato da un ponte sul fiume Brembo in via Garibaldi a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Pochi minuti prima aveva tentato di rubare denaro dalla cassa del locale ma era stato sorpreso dal proprietario che ha chiamato la polizia.

A cura di Giorgia Venturini

Ha cercato di sfuggire alle forze dell'ordine buttandosi da un ponte sul fiume Brembo in via Garibaldi a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Una fuga che però ha avuto gravi conseguenze: così un ladro si è procurato una serie di fratture tanto da richiedere il trasporto in ospedale.

Il ladro ha tentato di rubare denaro dalla cassa del bar

Secondo quanto riportato da Bergamo News l'uomo, un 35enne italiano, verso le 14.20 di oggi 13 agosto ha tentato di rubare denaro nel bar "Gran Caffè" nonostante la presenza di clienti. A notarlo subito è stato il proprietario del locale che si è insospettito nel vedere l'uomo vicino alla cassa: questo così, scoperto, è scappato via dopo però aver danneggiato l'interno del locale e dopo essersi scontrato con alcuni clienti. Subito è stata chiamata la polizia: all'uscita il ladro ha trovato gli agenti che stavano arrivando in quel momento così è corso fino al ponte. Si è buttato pensando di trovare l'acqua invece è caduto violentemente in un'area vicino all'argine.

Gravi le ferite riportate dalla caduta

Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza e un'automedica con il medico di turno. Per raggiungere il 34enne però è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco con un'autoscala. Non solo: anche carabinieri e polizia sono rimaste sul luogo dell'accaduto per controllare la situazione. I paramedici e medici una volta raggiunto il ladro hanno constatato la gravità di alcune ferite riportate dalla caduta. Il 35enne è stato portato in ospedale. Dopo dovrà chiarire alle forze dell'ordine i particolari del suo furto e quanto accaduto all'interno del locale.