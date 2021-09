Ladro ruba in un supermercato ma resta chiuso dentro: scattano le manette Sono scattate le manette per un ladro di 31 anni dopo che questo è rimasto bloccato per qualche minuto nel supermercato dove ha tentato il furto. Il 31enne è riuscito a uscire spaccando la porta con alcuni attrezzi rubati proprio pochi minuti prima. I poliziotti lo hanno poi sorpreso mentre correva sul piazzale in cerca della fuga.

A cura di Giorgia Venturini

È durata pochi secondi la fuga dell'uomo che nella notte ha cercato di mettere a segno un furto nel supermercato Esselunga di via Vigliani, in zona Lotto a Milano. Stando a quanto riporta la polizia e Milano Today, l'uomo, un italiano di 31 anni già noto alle forze dell'ordine, ha fatto scattare l'allarme dopo essersi introdotto nel supermercato verso l'1.30: subito il segnale ha attivato prima la centrale operativa della società che si occupa della sicurezza e poi gli agenti di polizia.

Il ladro fermato dalla polizia mentre tentava la fuga

Poco dopo, il 31enne è stato sorpreso mentre camminava nel parcheggio con l'obiettivo di allontanarsi a passo veloce verso viale Scarampo e tentare la fuga. I poliziotti lo hanno fermato subito e hanno iniziato le perquisizioni: nello zaino del 31enne è stato trovato un coltello di piccole dimensioni, la punta del trapano e una pinza. I poliziotti si sono messi subito al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ad aiutare le forze dell'ordine sono stati i video della telecamera di sorveglianza: dalle immagini si vede l'uomo rubare alcuni attrezzi all'interno del supermercato. Quelli stessi attrezzi che aveva usato poi per forzare la porta dopo che per qualche minuto era rimasto chiuso dentro senza riuscire ad uscire. Così il ladro ha perso qualche minuto prima di darsi alla fuga: tempo prezioso invece per gli agenti di polizia che hanno fatto in tempo ad arrivare e ad arrestare il ladro. Ora il 31enne dovrà chiarire la sua versione dei fatti: resta ancora da capire se oltre altri attrezzi necessari per la fuga ha rubato altro dal supermercato.