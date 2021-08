Ladro rapina una donna, ma lei lo insegue e lo fa arrestare In un solo mese un uomo di 43 anni aveva messo a segno due rapine e quattro furti. Ora per lui sono scattate le manette. Le indagini dei carabinieri erano iniziate lo scorso giugno quando il ladro aveva afferrato la borsa che una donna di 64 anni teneva depositata nel cestino anteriore della propria bicicletta. La 64enne si era messa così all’inseguimento del 43enne.

A cura di Giorgia Venturini

Due mesi fa era stato già arrestato pochi minuti dopo aver messo a segno una rapina ai danni di una donna, ora per un uomo di 43 anni sono scattate nuovamente le manette perché stato ritenuto autore di altri furti e rapine. Stando a quanto riportano i carabinieri, le indagini sull'uomo erano iniziate lo scorso 21 giugno quando alle 14.40 circa in via Tagliamento a Busto Garolfo, in provincia di Varese, l'uomo aveva afferrato la borsa che una donna ucraina 64enne teneva depositata nel cestino anteriore della propria bicicletta. In quella circostanza, la donna si era messa all'inseguimento del 43enne e nel frattempo aveva richiesto immediatamente l'intervento delle Forze dell'Ordine a cui ha fornito in seguito una descrizione del ladro.

Diversi furti e biciclette tra giugno e luglio

L'uomo era stato rintracciato dopo meno di 10 minuti a circa un chilometro dal luogo del furto ancora in possesso del cellulare e del denaro contenuti nella borsa della vittima, che era stata trovata gettata a terra nelle vicinanze. Da lì sono avviate ulteriori accertamenti ed è emerso che il 43enne, disoccupato e pregiudicato per reati contro il patrimonio e con violazioni amministrative in materia di stupefacenti era stato ritenuto responsabile di una serie di altri reati: nello specifico di una rapina commessa a metà dello scorso mese di giugno, uno scippo ai danni di una donna, il furto di una bicicletta ed altri tre furti con destrezza avvenuti tutti tra la fine del mese di giugno e nei primi giorni di luglio nei comuni di Busto Garolfo e Arconate. Insomma era diventato il terrore della zona. Ora però dovrà spiegare tutto davanti ai giudici: l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.