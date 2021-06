Un furto pianificato e ben congegnato. Anche per quanto riguarda la merce da rubare: smartphone e smartwatch, evidentemente ritenuti più facili da piazzare sul "mercato nero". Nella notte il negozio Mediaworld di via Marcinelle a Milano, in zona Rubattino, è stato assaltato da un commando. Si è trattato di quello che in gergo si chiama una "spaccata": i ladri hanno utilizzato un'auto come ariete, spaccando una vetrina del punto vendita. Una volta all'interno hanno svaligiato il negozio, prediligendo in particolare proprio il reparto dedicato ai cellulari e agli orologi di ultima generazione. Quindi sono scappati, facendo perdere le proprie tracce.

L'episodio è avvenuto attorno alle 3 del mattino: i rumori dei vetri rotti e delle sirene del negozio hanno fatto scattare le segnalazioni alle forze dell'ordine. Quando sul posto sono giunte le volanti della Polizia di Stato, tuttavia, dei ladri non c'era più traccia: sul posto hanno lasciato solo l'auto, distrutta, utilizzata mo' di ariete per penetrare all'interno del negozio. Dai primi accertamenti eseguiti con i responsabili del punto vendita i poliziotti della questura di Milano hanno quantificato in oltre 100mila euro il valore della merce rubata: bottino che probabilmente tra qualche giorno verrà messo in vendita, forse anche online. Nel frattempo però la polizia spera di riuscire a rintracciare e ad arrestare gli autori del furto: molto utili potrebbero rivelarsi al riguardo le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate all'esterno e all'interno del negozio. Non è d'altronde la prima volta che la Mediaworld del Rubattino viene presa di mira dai ladri: nel 2017 alcuni malviventi avevano fatto esplodere nella notte la cassa continua del punto vendita ed erano poi scappati coi contanti. Il boato aveva spaventato tutti i residenti della zona, di nuovo alle prese con una nottata movimenta.