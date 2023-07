Ladri rapinano la villa dell’ex campione di Formula 1 Emerson Fittipaldi: un bottino da 250mila euro È stata svaligiata nei giorni scorsi la villa a Soiano del lago (Brescia) di Emerson Fittipaldi. I ladri hanno portato via all’ex campione di Formula 1 Rolex e oggetti in oro dal valore pari a 250mila euro.

A cura di Enrico Spaccini

Emerson Fittipaldi (foto da LaPresse)

Una banda di ladri nei giorni scorsi ha fatto irruzione nella villa del due volte campione del mondo di Formula 1 Emerson Fittipaldi a Soiano del lago, sulla sponda bresciana del Garda. In una notte i malviventi sono riusciti a portare via un bottino dal valore complessivo pari a circa 250mila euro e a far perdere le proprie tracce. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Salò che attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona cercheranno di rintracciare i ladri.

Sono anni ormai che Fittipaldi vive sul Garda con la sua famiglia. L'ex campione del mondo 75enne brasiliano ha una villa a Soiano ma, nella notte della rapina, nessuno si trovava in casa. Stando alle prime informazioni, i ladri avrebbero portato via orologi Rolex e diversi oggetti in oro per un valore complessivo di 250mila euro.

Non è chiaro se l'obiettivo della rapina era stato scelto a tavolino oppure se i malviventi si sono ritrovati per puro caso all'interno della casa di uno dei piloti di Formula 1 più titolati di sempre. ‘O Rato‘, conosciuto anche come ‘Emmo', si è laureato campione del mondo per ben due volte e con altrettante scuderie diverse.

Il primo trionfo mondiale risale al 1972, quando era alla guida della monoposto targata Lotus, che portò il regista brasiliano Roberto Farias a girare un film biografico su di lui (Il favoloso Fittipaldi) e il secondo al 1974 con la macchina della McLaren, per un totale di 14 Gran Premi. Dopodiché, una volta trasferitosi negli Stati Uniti, Fittipaldi ha vinto anche un campionato Cart e per due volte la 500 Miglia di Indianapolis.