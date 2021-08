Ladri in casa per l’ex velina Thais Wiggers: “Portate via borse, gioielli e le foto di mia figlia” Ladri in casa dell’ex velina Thais Wiggers. Di ritorno dalle vacanze in Brasile, la donna ha trovato l’appartamento di Milano a soqquadro. Sono state portate vie borse, gioielli, computer, le foto della figlia piccola e i regali della mamma: “Brutto molto brutto tornare a casa e trovare tutto sottosopra”, ha scritto Wiggers sul suo profilo Instagram.

A cura di Ilaria Quattrone

"Brutto molto brutto tornare a casa e trovare tutto sottosopra": a darne notizia è la stessa Thais Wiggers, l'ex velina di Striscia La Notizia, che rientrata dalle vacanze ha visto il suo appartamento di Milano a soqquadro. I ladri hanno portato via borse, gioielli, computer ma soprattutto tanti ricordi: "Si sono portati via tante cose di valore. Purtroppo tante di valore emozionale. I miei computer e i miei backup con le foto di mia figlia piccola, regali di mia mamma che purtroppo non c'è più".

L'ex velina si trovava in Brasile

La donna era in vacanza in Brasile. Dopo aver denunciato quanto subito alle forze dell'ordine, ha lasciato anche un post sul suo profilo Instagram: "Si sa che purtroppo queste cose succedono. Penso solo che nessuno al mondo potrà rubarmi i momenti belli vissuti in queste vacanze, i miei sorrisi, la mia forza e la mia anima. Vi lascio con un detto brasiliano: “Vanno via gli anelli, ma rimangono le dita”. Quello che importa ce l’abbiamo, il resto va".

Ladri in casa dei genitori di Arianna Errigo

Wiggers non è l'unica ad aver subito un furto. Anche i genitori della campionessa di scherma Arianna Errigo sono stati vittime dello stesso reato: "La rabbia che ho dentro non posso descriverla", ha scritto sui social l'atleta. I ladri hanno portato via dall'abitazione di Muggiò (Monza) anche medaglie e trofei: "A casa mia tengo poco e niente dei miei trofei, delle coppe, medaglie e riconoscimenti che ho ottenuto in tutta la mia carriera. Le ho volute lasciare a casa dei miei genitori in attesa della fine della mia carriera per avere la mia stanza e finalmente sistemare tutti i miei ricordi più belli. Avete rubato tanto ma alcune cose non si possono ricomprare".