Ladri di notte al centro vaccinale: rubano documenti e ribaltano i frigoriferi Un gruppo di ragazzi è entrato nella notte tra lunedì e martedì nel centro vaccinale di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove hanno rubato alcuni hard disk e vandalizzato frigoriferi e computer. Per fortuna nessuna dose di vaccino è stata rubata e i frigoriferi non contenevano nulla.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ladri e vandali nella notte nel centro vaccinale di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Stando a quanto precisato da Brescia Today, la notte tra lunedì e martedì un gruppo di ragazzi, ancora sconosciuti, si è intrufolato nel centro vaccinale danneggiando frigoriferi e computer. Non solo, prima di uscire e fuggire hanno rubato alcuni hard disk contenenti documenti per il vaccino. Fortunatamente però i frigoriferi danneggiati non contenevano dosi.

Nessuna dose del vaccino è stata rubata

Non è stato dunque una piacevole sorpresa quella che si sono trovati davanti i volontari e sanitari che hanno aperto martedì mattina il centro per procedere con la somministrazione delle dosi anti Covid. Subito sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato che si sia trattato di un atto vandalico. Intanto il gruppo Mantova Salus in una nota che gestisce il centro dell'hub vaccinale e anche l'ospedale San Pellegrino di Castiglione: "Sottolineiamo che le memorie (gli hard disk) non contengono dati personali degli utenti". Dal gruppo mantovano poi rassicurano: "Nessuna dose di vaccino è stata sottratta né distrutta in quanto vengono consegnate dalla Asst di Mantova al polo esclusivamente le quantità necessarie per la singola giornata. La direzione informa che il polo è stato già ripristinato e il 18 agosto le vaccinazioni sono riprese negli orari previsti. Verranno inoltre potenziati il servizio di videosorveglianza e di presidio notturno della struttura. Ringraziamo di cuore le autorità e le centinaia di cittadini che in queste ore stanno testimoniando la loro vicinanza e solidarietà al personale sanitario e operativo".