video suggerito

Ladri acrobati entrano nell’attico del banchiere Emilio Zanetti e poi scappano: non sono ancora stati trovati Ad aprile scorso un ladro acrobata, aiutato da alcuni complici, sarebbe entrato nell’attico del banchiere Emilio Zanetti. I malviventi non sono mai stati trovati. La Procura ha chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto a causa di ignoti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto LaPresse – Sergio Agazzi

La Procura di Bergamo ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto per il furto nell'attico di cinquecento metri quadrati del banchiere Emilio Zanetti. Il fascicolo è infatti rimasto senza indagati. Non sono stati infatti ancora rintracciati i ladri che ad aprile scorso sono entrati nell'elegante palazzo che si trova in una parallela di via XX Settembre a Bergamo.

Il malvivente è entrato dal balcone: ha scalato l'edificio – probabilmente aiutato da alcuni complici – fino ad arrivare al quinto piano. Sono riusciti a intrufolarsi, poco dopo l'ora di cena, nella camera da letto padronale del 92enne e della moglie. A beccarlo sarebbe stata la collaboratrice domestica: come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, l'uomo aveva il volto mascherato da un passamontagna, un jeans e una felpa con il cappuccio.

La donna avrebbe provato a chiamare con il suo cellulare il figlio di Zanetti per lanciare l'allarme. Il ladro le avrebbe intimato di stare ferma, le avrebbe preso il telefonino e avrebbe preso una pochette in nylon griffata Prada e alcuni oggetti di bigiotteria: nulla di valore. È poi scappato passando dalla porta.

Leggi anche Omicidio Candido Montini, il 17enne accusato del delitto trovato grazie al Dna come nel caso di Yara Gambirasio

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che hanno svolto i rilievi del caso e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Sono state individuate alcune impronte digitali, ma mancherebbero elementi tali da poter identificare i responsabili. Ad agosto è stata inoltrata la richiesta di archiviazione. Il giudice Stefano Storto sta ancora esaminando gli atti prima di poter prendere qualsiasi decisione.