Usava i soldi dei condomini per pagarsi la palestra, i giochi online e il catering: arrestato amministratore Un amministratore di condominio di Milano è finito agli arresti domiciliari perché accusato di essersi appropriato dei soldi versati dai condomini per questioni personali: abbonamenti in palestra, catering per un evento privato, spese mediche, conti dal meccanico e giochi online.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 27 settembre, è finito agli arresti domiciliari un amministratore di condominio perché accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio. La Guardia di Finanza di Milano, coordinati dalla Procura, ha eseguito la misura e sequestrato 450mila euro. Stando a quanto scoperto dagli inquirenti, l'uomo avrebbe usato i soldi dei condomini per pagarsi le spese mediche, gli abbonamenti in palestra, il conto del meccanico e il saldo del catering ingaggiato per un evento privato e infine le ricariche di conti di gioco online.

L'uomo lavorava nella provincia di Milano e di Monza e Brianza: "Si sarebbe illecitamente appropriato di oltre 330mila euro traendoli direttamente dai conti correnti dei condomini amministratori e trasferendoli, mediante bonifici bancari e assegni disposti in proprio favore, su altri rapporti finanziari a lui riconducibili". In particolare modo, dalle indagini, è emerso che avrebbe "impiegato oltre 111mila euro in attività speculative, tra cui ricariche di conti di gioco online".

Come scritto dalla giudice per le indagini preliminari Silvia Perrucci, che ha firmato la misura cautelare dei domiciliari e il sequestro preventivo, il denaro "sarebbe stato successivamente utilizzato per far fronte alle spese personali e familiari dell'amministratore di condominio". L'uomo, appena avrebbe avuto a disposizione i diversi bonifici "operati sui conti correnti condominiali", avrebbe "in più occasioni, indicato quale beneficiano un nominativo fittizio, solitamente ricorrente tra i fornitori abituali dei condominii, ma inserendo l'Iban del proprio conto corrente personale, così dissimulando l'effettiva destinazione delle somme di denaro".