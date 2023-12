La storica maestra elementare lascia l’eredità agli alunni della scuola in cui ha sempre insegnato Se n’è andata ormai tre anni fa. Ma la storica maestra elementare della scuola di Valmadrera (Lecco) si è ricordata dei suoi adorati alunni anche poco prima di andarsene, istituendo alcune borse di studio annuali da 1500 euro l’una. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Se n'è andata ormai tre anni fa. Ma la storica maestra elementare della scuola di Valmadrera (Lecco) si è ricordata dei suoi adorati alunni anche poco prima di andarsene. E così Jolanda Vecchietti, mancata in una casa di riposo di Trento alla fine del 2020, all'età di 101 anni, ha lasciato dietro di sé un piccolo grande pensiero per gli studenti di oggi e di domani: due borse di studio annuali del valore di 1500 euro per i più bisognosi, da riservare ai bambini della scuola del Lecchese che anni e anni prima aveva tanto amato.

“Nei prossimi giorni ci incontreremo con il direttore della Fondazione e con il sindaco di Malgrate per concordare i criteri con i quali assegnare le borse di studio”, le parole del sindaco Antonio Rusconi. "Sicuramente tante alunne e alunni di Valmadrera e di Malgrate saranno contente di questo dono e di questo ricordo", ha detto il primo cittadino, che ha diffuso la storia sui suoi profili social.

Jolanda Vecchietti, originaria proprio della zona di Trento, era arrivata nel 1958 a Valmadrera dopo una carriera scolastica iniziata in Dalmazia, trasferendosi a Oggiono nel 1950. Aveva lasciato Valmadrera nel 1974, vent'anni dopo, quando per accudire la madre malata aveva dovuto, con suo immenso dispiacere, abbandonare la scuola.

Ma, nonostante i decenni ormai passati, la donna non aveva evidentemente mai dimenticato quelle aule scolastiche a due passi dal lago. E così ha fatto pervenire all'amministrazione comunale il suo volere. "Una bella storia di Natale", la conclusione del sindaco.