Morta la maestra del metodo Montessori Cecilia Quagliana, i suoi alunni: "Ci hai insegnato a essere liberi"

A cura di Giorgia Venturini

Cecilia Quagliana

È morta Cecilia Quagliana, era la 59enne dirigente della scuola Montessori di Piazza San Gerolamo a Milano e direttrice didattica della Scuola Montessori bilingue. A dare la notizia sui social è stata la scuola bilingue affidando un post su Facebook il ricordo della sua direttrice: "Cecilia è stata a lungo un fondamentale e stimolante punto di riferimento per tutto il mondo montessoriano in Italia. Il ricordo delle sfide affrontate insieme con ottimismo, i suoi preziosi insegnamenti e incoraggiamenti, la sua costante disponibilità, tutto ciò resterà per sempre iscritto nella storia della nostra scuola". Era una persona unica come anche l’amicizia che abbiamo condiviso e resterà per sempre nei nostri cuori".

E ancora: "Il bene che la sua opera di educatrice negli anni ha apportato a migliaia di bambini e famiglie, sprona anche noi a continuare lungo la strada che abbiamo tracciato insieme e verso gli obiettivi che lei ci ha indicato".

Quagliana preparava gli insegnanti della zona diffondendo il metodo montessoriano di cui era vera luminare: era la nipote di Jole Rutiglioni, la fondatrice nel dopoguerra della Casa dei Bambini. Per le scuole Montessori infatti lei svolgeva consulenze e corsi di aggiornamento "addestrando" tanti docenti ed educatori della zona.

La famiglia l'ha voluta invece ricordare così: "Donna forte, spirito libero, che con la sua tenacia ha saputo costruire grandi progetti e ha accompagnato e ispirato familiari e amici nei percorsi della vita. Non dimenticheranno il tempo passato a ridere insieme. Lascia un vuoto profondo in chi la conosceva". Tanti anche tutti i suoi alunni ed ex alunni che con commenti social hanno voluto ricordarla con affetto: "Grazie per averci insegnato a essere liberi". Oppure: "Sarai per sempre nei nostri cuori".