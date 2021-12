La storia di Alfredo, i colleghi gli donano le ferie e così lui potrà andare in pensione Alfredo Lupi, conosciuto da tutti come “Alfredino”, ha ricevuto un incredibile dono: i suoi colleghi gli hanno regalato le loro ferie, consentendogli così di andare in pensione.

A cura di Ilaria Quattrone

Alfredo e i suoi colleghi (Fonte: Tgr Lombardia)

Alfredo ha 64 anni ed è affetto da una disabilità cognitiva che ne accelera l'invecchiamento. Lupi, che ha lavorato per 19 anni in fabbrica, è stato protagonista di una storia a lieto fine. I suoi colleghi, tutti dipendenti della Senna Inox di Graffignana (Lodi), gli hanno donato le loro ferie e grazie a questo regalo per Alfredo è stato possibile andare in pensione. Il 64enne ha infatti raggiunto i 20 anni di contributi pensionistici. In totale i dipendenti dell'azienda che produce macchine e impianti farmaceutici, hanno messo insieme 246 giorni di ferie.

Alfredo arrivato in azienda 19 anni fa

Arrivato diciannove anni fa, Alfredo era ormai un punto di riferimento: "È sicuramente la mascotte, il papà, il nonno, il fratello, lo zio di tutti", racconta Piera, dipendente della ditta, al quotidiano "La Repubblica". A portarlo alla Innox era stato il fratello. Durante l'ultima visita, l'Inps aveva accertato che Alfredo avesse perso un terzo della capacità lavorativa. Se i suoi colleghi non avessero deciso di fare questo regalo, l'uomo avrebbe perso la pensione di vecchiaia.

Il regalo dei colleghi e dei titolari

E per questo motivo, si sono messi d'accordo per dare una mano all'amico e collega. Il loro dono ha permesso di arrivare a venti mesi di ferie e di sfondare il tetto dei vent'anni di contribuzione che vengono richiesti: "Con questi venti mesi di ferie regalate arriverà a 66 anni e dopo un anno riceverà la pensione di vecchiaia", racconta una collega. Ciò che manca sarà messo dalla famiglia titolar della ditta:"Fosse stato per noi gli avremmo pagato tutti i contributi, per cui quando i lavoratori ci hanno fatto questa proposta l'abbiamo sposata subito", ha spiegato uno di loro.