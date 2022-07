La scaletta delle canzoni al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Milano il 7 luglio Stasera al Forum D’Assago va in scena la terza data del tour milanese dei Pinguini Tattici Nucleari. Ecco la scaletta dello spettacolo e chi aprirà il live.

Terza serata di show milanese per i Pinguini Tattici Nucleari che hanno mandato in sold out il Forum D'Assago per la tre giorni (più uno di pausa) di festa. La band bergamasca chiude stasera la tappa meneghina del "Dove eravamo rimasti tour" davanti a 12.500 persone circa, per un totale di quasi 40.000 spettatori in 72 ore. L'inizio del concerto è fissato per le 21. Prima, ad aprire, ci sarà Claudym.

La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum il 7 luglio

Di seguito la scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari per il concerto di stasera, giovedì 7 luglio, al Forum D'Assago. Presenti, ovviamente, le grandi hit della band: da "Scrivile scemo" a "Ringo Starr".

Intro

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Scrivile scemo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole

La storia infinita

Bagatelle

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Medley dj set

Irene

Lake Washington Boulevard

BIS

Tetris

Pastello Bianco

Chi è Claudym, la cantante che apre il concerto

Sotto contratto con Island Records, Claudym è una cantante e illustratrice milanese. Nata nel 1993, Claudia Maccechini avvia la sua carriera nel 2015 nel mondo delle miniature dove, su fogli grandi 10 millimetri per 30, realizza disegni di Darth Vader, Freddie Mercury e altre personalità pop.

Claudym

I suoi lavori la portano rapidamente a realizzare opere per brand come Adidas e Superga. L'esordio nel mercato discografico avviene nel 2018 con la pubblicazione del singolo "One". L'ingresso in Island Records è del 2021. Vevo l'ha inserita nella lista dei 20 artisti "Newcomers" da tenere d'occhio nel 2022. Tidal, invece, la ritiene una delle migliori emergenti attuali. Sul palco del Forum D'Assago porterà i brani del suo ultimo EP "Un-popular".