La scaletta del concerto di Salmo a Milano il 20 marzo: l’ordine delle canzoni Salmo torna al Mediolanum Forum di Assago per la seconda tranche del Flop tour 2023. Accompagnato dalla band Le Carie, questa sera 20 marzo 2023 proporrà i suoi successi e alcuni brani tratti da Salmo Unplugged, lo speciale firmato Amazon Originale.

A cura di Enrico Spaccini

Il Mediolanum Forum di Milano è pronto ad accogliere ancora una volta i fan di Salmo. Lo spettacolo che andrà in scena questa sera, lunedì 20 marzo 2023, a partire dalle 21:00 fa parte della seconda tranche di date del Flop tour, la serie di concerti basati sull'ultimo album pubblicato dal rapper di Olbia, intitolato appunto Flop, e che tornerà sui palchi d'Italia anche in estate con il Salmo Summer Tour 2023 previsto per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

La data di Milano è andata sold out, ma sono ancora disponibili i biglietti per la data di Padova prevista per giovedì prossimo, 23 marzo. Organizzato e prodotto da Vivo Concerti insieme a Lebonski, nel Flop tour Salmo è accompagnato dalla band Le Carie. Composta da Daniele Mungai aka Frenetik (alla chitarra), Jacopo Volpe (alla batteria), Marco Azara (alla chitarra), Davide Pavanello aka Dade, membro dei Linea 77 (al basso) e da Riccardo Puddu aka Verano, promettono di regalare ai fan uno spettacolo originale e vario, dal djset al metal. Ci sarà spazio anche per un momento acustico, con il debutto live dei brani tratti da Salmo Unplugged, lo speciale editoriale firmato Amazon Original uscito il 3 ottobre 2022 su Amazon Music Italia.

L'ordine delle canzoni al concerto di Salmo al Forum di Assago per il tour 2023

La scaletta, che comprende i brani più celebri di Salmo, prevede diverse tracce dell'ultimo disco Flop. Certificato con il triplo disco di platino, conta 260 milioni di streaming totali e vanta del piazzamento in prima posizione nella Top 10 Global Album Debuts, ovvero la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre). L'album è rimasto al primo posto della classifica Fimi dei più venduti per tre settimane consecutive.

Non è stata pubblicata una nuova scaletta per questa seconda tranche del Flop tour, ma probabilmente seguirà una struttura che ripercorrerà quella andata in scena lo scorso 12 dicembre al Forum di Assago: