La scaletta del concerto di Francesca Michielin al Teatro Lirico Gaber di Milano: l’ordine delle canzoni Primo tour teatrale per Francesca Michielin, che sul palco porta i brani inediti del nuovo progetto discografico e i grandi successi degli ultimi dieci anni. Le date milanesi al Teatro Lirico Gaber (20 e 21 marzo 2023) sono da tempo sold out.

Doppia data (sold out) al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano per Francesca Michielin, prevista per il 20 e il 21 marzo 2023. La cantautrice veneta, rivelazione di X Factor 2011 e regina delle classifiche, passa dai riflettori dei palazzetti alle luci soffuse del teatro di via Larga, a due passi dal Duomo.

"Bonsoir! Michielin 10 a teatro", dopo l'ultimo disco “Cani Sciolti”, incorona infatti ormai dieci anni di (onorata) carriera tra Sanremo, hit indimenticabili e live in giro per tutta l'Italia. E così la scaletta del concerto, insomma, non può che essere un tributo a questo primo decennio, un viaggio lungo 90 minuti tra i grandi successi e i brani inediti del nuovo progetto discografico.

L'inizio del concerto è previsto per le 21.

L'ordine delle canzoni al concerto di Francesca Michielin al Teatro Lirico Giorgio Gaber

Ci sono anche loro, le hit radiofoniche che ci hanno accompagnato in questi ultimi tempi, da "Nessun grado di separazione" a "Tutto è magnifico" (qui nella versione solista, senza Fedez). Ma la cantante classe 1995 non sarà da sola: è grande attesa per il duetto con Vasco Brondi, che sul palco con lei canta il brano "Cattive Stelle".