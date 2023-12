La pompa di benzina segna 20 euro erogati, ma il serbatoio è vuoto: i carabinieri indagano per truffa Una donna ha denunciato una distributore di benzina perché dice che non le è stato erogato il rifornimento che risultava dal contatore sulla pompa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Foto di repertorio

Qualche sera fa, a Olgiate Comasco, una donna si è fermata a fare benzina in un distributore della zona. Ha consegnato 20 euro al benzinaio e ha aspettato che finisse di fare rifornimento. Prima di rimettersi in auto ha notato che il contatore sulla pompa segnalava erogato il corrispettivo di 20 euro di benzina. Poco dopo aver acceso l'auto, però, si è accorta che la lancetta era nella stessa posizione di prima. Ha aspettato un po' e il livello del carburante continuava a scendere. Così è scattata la denuncia per truffa.

I fatti sono ancora tutti da accertare e, alla base, potrebbe esserci un malfunzionamento della pompa di benzina. A indagare ci pensano i Carabinieri, che hanno ricevuto una denuncia da parte di una pensionata di 80 anni nei confronti di un distributore di benzina. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale La Provincia di Como, la donna si sarebbe fermata a fare benzina in un distributore nei pressi di Olgiate. Mentre l'addetto effettuava il rifornimento, lei si sarebbe distratta a chiacchiarare con una nipote incontrata per caso.

Quando il benzinaio ha concluso, la donna ha salutato la nipote e si è rimessa in macchina. Prima però avrebbe lanciato uno sguardo al contattore delle pompa ed è sicura che sia apparsa la cifra di 20 euro. Inizialmente non ha fatto caso che, però, la quantità di carburante nel suo serbatoio non fosse aumentata. Quando ha notato che la lancetta era ferma sulle due tacche, come prima di fermarsi a fare rifornimento si è allarmata.

Ha chiamato la nipote per avere un consiglio e questa le ha suggerito di aspettare un attimo, che magari c'era qualche problema al galleggiante. Così la pensionata ha fatto la spesa, poi ha ripreso l'auto e a quel punto si è convinta che la benzina in quell'auto non sia mai arrivata. Ha provato a reclamare il suo rifornimento con il gestore della pompa, ma questo si è rifiutato di darle altra benzina senza essere nuovamente pagato.

Così, con il poco carburante ancora nel serbatoio, si è recata alla stazione dei Carabinieri a sporgere denuncia. E ora i dubbi sono molti. I Carabinieri proveranno a risolverli uno per uno. Ma intanto il suggerimento è di prestare sempre attenzione mentre il benzinaio fa rifornimento all'auto.