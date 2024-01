La truffa del falso abbonamento annuale per la metro a 2 euro: “La MilanoCard non è un’iniziativa di Atm” La MilanoCard propone un abbonamento annuale alla metropolitana di Milano a 2 euro. Molti utenti hanno segnalato la presunta truffa che circola su Facebook e la stessa Atm ha dichiarato di essere “completamente estranea all’iniziativa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da diversi giorni sta circolando su Facebook la presunta truffa della MilanoCard. Come spiegano i gestori della pagina, si tratta di una tessera viaggi che, dietro il pagamento di soli 2 euro, consentirebbe di viaggiare per 12 mesi nella rete metropolitana di Milano. La stessa Azienda trasporti milanese, che gestisce il trasporto pubblico cittadino, ha affermato "di essere completamente estranea all’iniziativa" aggiungendo "di non avere nessun accordo commerciale o di altro tipo con l’operatore".

Viaggiare per 12 mesi pagando 2 euro

Come spesso capita in materia di truffe online, ad attirare potenziali vittime sono i costi irrisori che vengono proposti. La fantomatica MilanoCard promette di garantire all'acquirente "12 mesi di viaggi gratuiti in metropolitana", si legge sulla tessera rosa fotografata più volte, al prezzo di 2 euro.

Per capire l'assurdità del prodotto basta vedere il tariffario che Atm propone ai viaggiatori. La moneta da 2 euro non basta più nemmeno per acquistare un singolo titolo di viaggio, che ora costa 2,20 euro, e un semplice abbonamento mensile standard costa 39 euro.

Leggi anche Cade dalla scala mentre taglia una pianta in giardino, è morto Marcello Moro

La smentita di Atm: "Completamente estranei"

Sotto i post pubblicati dalla pagina Facebook si possono leggere commenti di persone che dicono: "Questa promozione è stata effettivamente lanciata online con il supporto del governo", e altri simili in cui viene ripetuto lo stesso concetto. Gli amministratori della pagina, poi, rispondono a questi utenti ribadendo che "naturalmente, questa promozione è una partnership tra Metropolitana di Milano, ATM e con il supporto del governo cittadino".

Peccato, però, che la stessa Atm ha precisato "di essere completamente estranea all’iniziativa" aggiungendo "di non avere nessun accordo commerciale o di altro tipo con l’operatore". Non solo, altri utenti (che non hanno ricevuto risposte dagli amministratori) affermano che dal proprio conto sono stati prelevati 10 euro, e non 2, e che nessuna email di conferma è arrivata dopo la transazione. Infine, c'è chi racconta di aver dovuto bloccare la carta di credito: "È una truffa, non abboccate!".