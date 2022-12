La polizia lo cerca con le unità cinofile e perfino con i droni: lui è tranquillamente in albergo L’uomo, un pilota di aerei, si è sentito male sull’autobus dall’aeroporto all’hotel in cui doveva alloggiare e ha chiesto di scendere. Da lì si sono perse le sue tracce, ma in realtà è arrivato a piedi e ha preso possesso della camera.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Un pilota di aerei di linea tedesco, atterrato in Italia, è improvvisamente svanito nel nulla, destando preoccupazione nei suoi colleghi che hanno allertato la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e perfino il 118. Dopo aver le unità cinofile e i droni, si è scoperto che l'uomo era tranquillamente in un albergo a riposare in attesa del nuovo viaggio.

Scomparso nei campi

L'uomo, un pilota della compagnia di aerei Ryanair, è atterrato all'aeroporto di Orio al Serio, vicino Bergamo, e dopo il volo è salito su un autobus per andare presso l'hotel in cui doveva alloggiare, visto che l'indomani aveva un volo per Barcellona.

Durante il tragitto si è, però, sentito male e quindi ha chiesto all'autista del pullman di fermarsi per lasciarlo scendere. Da quel momento in poi si sono perse totalmente le sue tracce ed è scattato l'allarme.

Ritrovato in hotel

Subito si sono attivati gli agenti della Polizia stradale, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Vista la nebbia fitta, le forze dell'ordine hanno coinvolto le unità cinofile che con i cani molecolari hanno setacciato i campi nei dintorni dell'aeroporto.

Quando le condizioni climatiche lo hanno permesso, sono stati anche attivati i droni per pattugliare dall'alto l'intera zona e provare a individuare l'uomo, temendo che avesse avuto un malore. Ma la svolta è arrivata soltanto la mattina seguente, quando è stato possibile localizzare il suo tablet.

A quel punto, infatti, gli agenti della Stradale lo hanno individuato nei pressi della stazione ferroviaria di Monza. Raggiunto sul posto il pilota ha raccontato di star prendendo il treno per recarsi in aeroporto a pilotare il suo aereo per Barcello.

Quando gli agenti gli hanno chiesto che fine avesse fatto, l'uomo ha tranquillamente risposto che – sceso dall'autobus – si è reso conto, tramite il gps dello smartphone, di non essere lontano dall'hotel e di esserci andato a piedi, attraversando i campi.