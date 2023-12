La pasticceria Migliavacca chiude dopo 65 anni: “È il tempo di passare la mano” Aperta nel 1958 nel quartiere Ortica, la pasticceria Migliavacca chiuderà dopo 65 anni di attività: “Gli anni iniziano a farsi sentire ed è arrivato il tempo di passare la mano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sono 65 anni che la pasticceria Migliavacca di Milano sforna ogni giorno dolci di ogni tipo. E a Natale arriva a vendere ben 120 quintali di panettoni. In coda per comprarlo ci sono tutti, anche molti personaggi famosi: da Toto Cutugno ad Amadeus. Ora, però, ha deciso di chiudere i battenti. "Non c'è una data fissa di chiusura, ma il tempo di passare la mano è arrivato. C'è una trattativa in corso e, quando la chiuderemo, si aprirà un nuovo capitolo per la pasticceria", spiegano Luigi Migliavacca, che ha ereditato la pasticceria con il fratello Alessandro.

A ufficializzare le voci che, già da qualche tempo, circolavano nel quartiere Ortica, dove la pasticceria è stata nel 1958 da papà Alberto e mamma Laura, è proprio uno dei due fratelli che ne ha preso in mano la gestione. Al quotidiano La Repubblica ammette infatti che l'ipotesi è nell'aria e non certo perché le cose non vadano più bene. Anzi. "Il Natale 2023 – racconta – è andato alla grande. Non abbiamo ancora fatto i conti ma la tradizione non tradisce mai. Il panettone per noi è quello classico, quello che la gente torna ogni anno a ricomprare".

Il punto quindi sembra essere più che altro la stanchezza. E su questo Luigi Migliavacca fa una rivelazione che nessuno si sarebbe aspettato: "Sia io che mio fratello Alessandro avremmo voluto prendere altre strade: diciamo che ci hanno un po' buttato a capofitto in questo lavoro, ma abbiamo sempre voluto dare il massimo". Dopo tanti anni, però, "si tratta di un impegno grosso, gli anni iniziano a farsi sentire ed è arrivato il tempo di passare la mano".

Più che un addio, quello dei fratelli Migliavacca sembra un rassegnato arrivederci: la consapevolezza che anche il profumo più dolce e buono del mondo dopo un po' finisce per stancare. E i milanesi possono rassicurarsi: Luigi ha parlato di "un nuovo capitolo per la pasticceria". E chi lo scriverà sicuramente vorrà ricordare gli episodi precedenti.