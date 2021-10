La moglie scopre il tradimento “virtuale” del marito, lui cerca di strangolarla: a processo Finirà davanti al tribunale di Brescia la vicenda di una coppia di Travagliato, nel Bresciano. L’uomo, una guardia giurata 40enne, aveva una relazione extraconiugale virtuale con un’altra donna, conosciuta solo online. Quando la moglie lo ha scoperto, lui ha reagito cercando di strangolarla. Adesso deve rispondere di tentato omicidio.

Tradiva la moglie virtualmente, anche se la relazione tra lui e la sua amante era destinata probabilmente a diventare presto anche reale. E quando la moglie ha scoperto la tresca "online", tra lei e il marito è sorto un diverbio che ha rischiato di finire in tragedia. L'uomo, una guardia giurata 40enne padre di tre figli, ha infatti messo le mani al collo della moglie proprio davanti a uno dei figli della coppia, cercando di strangolarla. Per fortuna la moglie è però riuscita a liberarsi dalla morsa e ha chiamato i carabinieri che all'epoca dei fatti, oltre due anni fa, sono riusciti a intervenire in tempo nell'abitazione della coppia a Travagliato (Brescia), evitando che la situazione potesse degenerare.

I segni evidenti sul collo della donna avevano portato all'arresto del marito, che è rimasto in carcere per un anno a Brescia e ha poi ottenuto i domiciliari a casa della madre, in Campania. Il prossimo 23 novembre però l'uomo dovrà tornare a Brescia, questa volta in tribunale: come riportato dal giornale locale "QuiBrescia.it" in quella data inizierà infatti il processo che lo vede imputato con l'accusa di tentato omicidio.

A scoprire la tresca online era stato il marito dell'altra donna

La vicenda sulla quale dovranno esprimersi i giudici è estremamente seria e nasce dalla più classica delle crisi di coppia, dovuta a un tradimento, seppur virtuale. Era stato il marito dell'amante della guardia giurata, una donna pugliese, ad accorgersi della tresca tra la consorte e il 40enne. Il marito tradito aveva quindi telefonato alla moglie della guardia giurata per metterla al corrente del tradimento. Anche se i due amanti non si erano mai incontrati di persona, a quanto pare la donna stava progettando di raggiungere il 40enne per andare a vivere insieme. Quando però l'uomo è stato scoperto, anziché ammettere le proprie responsabilità davanti alla moglie ha reagito aggredendola: una reazione della quale adesso risponderà in tribunale.