La Madonnina in cima al Duomo compie 250 anni: storia e curiosità della statua simbolo di Milano La statua in oro zecchino che svetta in cima al Duomo veglia su Milano dal 30 dicembre del 1774. Alta 4 metri e 16 centimetri, la Madonnina pesa circa 600 chili: fino a pochi anni fa una legge impediva alle nuove costruzioni in città di superarne l’altezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Compie 250 anni la Madonnina che svetta sulla guglia più alta del Duomo, issata sul tetto della città il 30 dicembre 1774. Ben 250 anni di storia in cui la statua d'oro zecchino domina Milano, come recita il più celebre omaggio canoro O mia bela madunina, scritto nel 1935 da Giovanni D'Anzi.

La statua simbolo del capoluogo lombardo, alta 4 metri e 16 centimetri, dal peso di circa 600 chili, è stata realizzata da Giuseppe Perego e altri artigiani ed è costituita da lamine di rame sbalzate e dorate sostenute da un'anima in ferro, ricoperta dagli 6.750 veli utilizzati nell'ultima doratura. Ma non è sempre stato così. Durante la Seconda guerra mondiale venne ricoperta da un panno girgio-verde per ridurne la visibilità impedendo che diventasse un riferimento topografico di navigazione per i bombardieri alleati. Il definitivo scoprimento avvenne il 6 maggio del 1945 con un rito solenne officiato dal Cardinale Schuster, allora arcivescovo di Milano.

Non solo identità meneghina. C'è un altro aneddoto legato alla Madonnina del Duomo milanese. Tradizione vuole che nessun edificio cittadino possa essere più alto della Madonnina: addirittura una legge, resa ufficiale negli anni Trenta, impedì alla Torre Branca di Gio Ponti e alla Torre Velasca di superare i fatidici 108,5 metri per rispetto della Madunina d'oro. Una scelta, in realtà, dettata principalmente da problemi strutturali. Pochi metri sotto la superficie della città si trovano infatti numerose falde acquifere, che esercitano una forte pressione sugli strati rocciosi del sottosuolo: una costruzione più alta e più pesante del Duomo, pertanto, avrebbe potuto rivelarsi instabile.

Oggi, con le nuovissime costruzioni di ultima generazione, l'altezza dell'ultima guglia del Duomo è stata però ampiamente superata. Il Grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale, misura ad esempio 127 metri, ed è perciò più alto della Madonnina: per rispettare la tradizione è stata realizzata una copia della statua, posta sulla sommità del grattacielo. Nel 2010 una seconda copia è stata postata sulla sommità di Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, a 161 metri d'altezza. Il 22 novembre 2015 è stata issata sulla sommità della Torre Isozaki, a 209,2 metri d'altezza, la quarta copia dell'opera (naturalmente consacrata), così come vuole la tradizione meneghina, su quello che attualmente è diventato il tetto più alto della città di Milano.