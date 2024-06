video suggerito

La Lombardia è la regione con più vittime della strada nell’ultimo fine settimana: in tutto sono state 7 Nel primo weekend di giugno, solo in Lombardia, sono morte 7 persone vittime di incidenti stradali. Secondo i dati disponibili sul sito di Asaps, la regione è quella con più decessi sulle strade nello scorso fine settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Stando agli ultimi dati disponibili su sito dell'Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale), la Lombardia è la regione italiana con più vittime di incidenti stradali nell'ultimo fine settimana. Nel weekend appena trascorso, da venerdì 31 maggio a sabato 2 giugno, sono 7 le persone morte nella regione. Un numero decisamente in aumento rispetto al fine settimana precedente, quando le vittime della strada in Lombardia sono state 2.

La situazione italiana dell'ultimo fine settimana

In Italia nell'ultimo fine settimana, dal 31 maggio al 2 giugno, sono morte in tutto 36 persone. L'aumento è netto rispetto al weekend precedente dove le vittime sono state 27. La più giovane aveva 17 anni, la più anziana 88. I motociclisti morti in incidenti sono 18 su 36 e 13 delle persone decedute avevano meno di 35 anni.

Asaps fa sapere che le strade più a pericolose, cioè quelle in cui avvengono più decessi, sono le extraurbane e non le autostrade o le strade. In Italia, il 48,5 per cento del totale delle vittime nel 2022 è avvenuta lì, con un indice di mortalità di 4,3 decessi ogni 100 incidenti. Un dato molto più elevato rispetto a quelli degli altri ambiti stradali (3,5 nelle autostrade e 1,1 nelle strade). Secondo il Rapporto Etsc (European transport safety council) queste strade sono più pericolose perché prive di barriere centrali e laterali e perché percorse da veicoli molto diversi tra loro in termini di peso e velocità (dai tir ai ciclisti e pedoni).

Le strade della Lombardia e le sue vittime

Sempre secondo Aspas, dall'inizio dell'anno al 12 maggio 2024 in totale sono 400 le vittime della strada. Sono tante e il presidente dell'Associazione chiede più controlli e maggiore rigore sull'uso dei telefonini, una delle principali cause di incidenti. I dati più recenti che riguardano la Lombardia sono del 2022 e li fornisce direttamente il sito della Regione sulla base di statistiche Istat.

Due anni fa c'è stato un forte aumento degli incidenti stradali in Lombardia, precisamente dell'11 per cento in più rispetto agli anni precedenti. In particolare, ci sono stati 28.786 incidenti che hanno portato alla morte 402 persone. Aspas ha contato 400 vittime della strada solo nei primi cinque mesi del 2024. La situazione è nettamente peggiorata.

Non solo per conducenti e motociclisti, ma anche per i cosiddetti utenti deboli della strada, ovvero pedoni e ciclisti. Infatti, la Lombardia è la regione più pericolosa per loro: da inizio anno a oggi ci sono già state 23 vittime (sempre secondo Asaps).