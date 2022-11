La festa di compleanno di un bambino di 10 anni finisce in rissa: tre genitori all’ospedale Tre persone, due 38enni e un 40enne, sono finite al pronto soccorso al termine di una rissa. Era iniziata come una discussione durante la festa di compleanno di un bambino di 10 anni, ma è degenerata in pochi minuti. Necessario anche l’intervento della polizia.

Complice qualche bicchiere di troppo, quella che doveva essere una tranquilla festa di compleanno di un bambino di 10 anni è degenerata in una rissa tra genitori. Il bilancio è di tre persone, due 38enni e un 40enne, finite al pronto soccorso dell'ospedale San Pellegrino di Castiglione.

La festa degenerata in rissa, forse troppi alcolici

È successo tutto nella serata di ieri, sabato 26 novembre. Per la festa di compleanno del bambino erano stati invitati i suoi amici e, vista la giovane età del festeggiato, anche i rispettivi genitori. Tutti in quell'appartamento di via Kennedy, nel quartiere Cinque continenti di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova.

Non era ancora mezzanotte quando gli adulti hanno iniziato una discussione che, col passare dei minuti, si è fatta sempre più animata. Nel giro di pochissimi attimi, è degenerata in una rissa che ha coinvolto molti dei presenti. Secondo le prime informazioni, ruolo chiave l'avrebbe giocato la presenza di numerosi alcolici.

L'intervento della polizia e le cure mediche

Per poter placare gli animi, alla fine è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Qualcuno ha chiamato la polizia che è arrivata all'appartamento con una pattuglia. Alla fine, per tre dei genitori si sono rivelate necessarie le cure al pronto soccorso dell'ospedale San Pellegrino di Castiglione.

La cresima a Parabiago

Un episodio simile era accaduto qualche giorno fa a Parabiago, nel Milanese. In questo caso la rissa si era scatenata tra i parenti durante la festa di una cresima. A finire in ospedale era stata solo una persona, una ragazza di 25 anni.