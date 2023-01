La casa va a fuoco mentre dormono, madre e figlio salvati dal cane che si è messo ad abbaiare Una donna e suo figlio sono stati svegliati dal cane che si è messo ad abbaiare di notte. I due si sono accorti che la casa stava andando a fuoco e si sono salvati.

Erano più o meno le 4 della notte scorsa, tra mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio quando il cane si è messo ad abbaiare. Un fatto insolito, visto l'orario, che ha svegliato la donna 75enne e suo figlio di 48 anni che dormivano nell'antica tenuta della frazione Rasei Casareggio di Codevilla in provincia di Pavia, nell'Oltrepò Pavese. I due si sono accorti che la casa stava andando a fuoco e sono così riusciti a salvarsi.

La tenuta è stata parzialmente distrutta, forse è stato un cortocircuito

Dopo aver chiamato i soccorsi, entrambi sono stati trasportati in ospedale. All'anziana è stata diagnosticata una lieve intossicazione e uno stato shock. Per suo figlio, il dentista 48enne Matteo Casati, si parla di varie ustioni al volto e alle mani.

L'abbaiare insistente del cane ha permesso ai due di accorgersi delle fiamme che si stavano propagando in quella antica tenuta, risalente all'incirca al Seicento. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per poter contenere l'incendio, che comunque ha distrutto quasi metà dell'abitazione. Restano ancora ignote le cause del rogo, anche se probabilmente si è trattato di un cortocircuito.

Quando Butch salvò i residenti di sei appartamenti

Un episodio simile è accaduto a settembre a Calvagese della Riviera, a Brescia. Uno zampirone poggiato su un loggione di legno ha incendiato le tende che aveva vicino, provocando così un incendio che ha coinvolto sei appartamenti.

A salvare i residenti è stato Butch, il cane che ha svegliato la sua padrona prima che fosse tardi. La donna, accortasi di quanto stava accadendo, ha poi citofonato a tutti i residenti facendoli uscire dal palazzo.