Riceve un avviso di sfratto, va in Municipio e si dà fuoco: 58enne salvata da due dipendenti Due dipendenti del Municipio di Opera (Milano) sono riusciti a salvare una 58enne che si è data fuoco nel pomeriggio del 15 aprile. La donna aveva ricevuto un avviso di sfratto e aveva chiesto di poter parlare con un assessore.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 58enne è entrata nel Municipio di Opera, nella Città Metropolitana di Milano, nel primo pomeriggio di oggi lunedì 15 aprile e dopo essersi cosparsa di liquido infiammabile si è data fuoco. In soccorso della donna sono intervenuti due dipendenti comunali che sono riusciti a spegnere le fiamme con acqua ed estintore prima che queste le provocassero seri danni. Stando a quanto emerso, la 58enne aveva ricevuto un avviso di sfratto dalla casa comunale.

L'avviso di sfratto dalla casa comunale

L'episodio è avvenuto intorno alle 16 del 15 aprile presso gli uffici comunali di Opera in via Dante Alighieri. Secondo la ricostruzione fornita da Il Giorno, la 58enne era entrata nel palazzo chiedendo ai presenti di essere ricevuta da qualche assessore o comunque da un rappresentante della giunta amministrativa.

La donna, infatti, si era rivolta al Comune in preda alla disperazione perché avrebbe ricevuto un avviso di sfratto dalla casa che le era stata assegnata. Non sapendo più cosa fare, aveva pensato di chiedere aiuto proprio in Municipio. Una volta all'interno, però, le sarebbe stato risposto che non c'era nessuno che poteva ascoltarla in quel momento.

L'intervento dei dipendenti che hanno salvato la 58enne

Così, la 58enne avrebbe preso il liquido infiammabile che si era portata dietro e, dopo esserselo cosparso sulle gambe, si sarebbe data fuoco. Due dipendenti comunali sono accorsi in suo aiuto, versandole addosso acqua e azionando un estintore. In questo modo sono riusciti a evitare che le fiamme provocassero seri danni alla donna.

Una volta tornata la calma, sono intervenuti i sanitari che hanno provveduto a trasportare la 58enne in ospedale in codice giallo. La donna è ancora ricoverata, ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.