Jonghi Lavarini in conferenza al museo del fumetto tra smentite e polemiche Domani sabato 17 settembre è stata annunciata al museo del fumetto la conferenza “Cavalleria e nobiltà”, il cui relatore sarebbe l’esponente di estrema destra milanese Roberto Jonghi Lavarini. In città è subito polemica e il museo smentisce.

A cura di Giorgia Venturini

"Cavalleria e nobiltà". Questo il titolo della conferenza che ha fatto parlare tutta Milano e che è in programma per domani 17 settembre al Museo del Fumetto di Milano. Un evento che non è passato in osservato e che ha fatto discutere in città soprattutto perché relatore della conferenza era il "barone nero" Roberto Jonghi Lavarini, rappresentante di estrema destra milanese al centro dell'inchiesta "Lobby nera" di Fanpage.it. Lavarini è ora al centro di un'indagine della Procura insieme all'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza. Domani Lavarini sarà il protagonista della conferenza sulla nobiltà.

L'evento con relatore Lavarini

Il manifesto dell'evento è comparso sulla pagina Facebook della Casa Imperiale Leopardi di Costantinopoli legata all'antica famiglia principesca siciliana e marchigiana Tomassini Paternò Leopardi. Il manifesto ha tanto di stemma dell'archivio storico Leopardi, di cui il barone nero risulta essere "primo consigliere e segretario generale". Dopo la relazione di Lavarini ci sarà un concerto di musica medievale con il saluto del principe Ezra Foscari Widmann Rezzonico Tomassini. Tutto patrocinato – così come compare sul sito – dalla Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e di Regione Lombardia.

Le polemiche per la conferenza del Barone nero

Le polemiche sono nate proprio per la presenza di Lavarini nel museo tutto dedicato al fumetto e gestito dalla fondazione per conto dell'amministrazione comunale. Per questo l'Anpi così come l'Osservatorio democratico sulle nuove destre e dall'Anpi milanese sono arrivate richieste di chiarimenti. Come riporta Repubblica, dal museo smentiscono tutto: dalla conferenza alla presenza del "Barone nero". Domani alle 15 si vedrà se ci sarà o meno Lavarini al museo del Fumetto.