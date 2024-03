Job Day Esselunga per 300 nuove assunzioni: requisiti e come candidarsi Esselunga cerca 300 nuovi dipendenti: ha organizzato un job day che si terrà il 17 e il 18 aprile 2024. Potranno partecipare tutti quelli che entro il 7 aprile invieranno la domanda attraverso il form presente sul sito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Esselunga ha aperto nuove posizioni di lavoro per 300 nuovi dipendenti. La nota catena di supermercati ha organizzato un job day che si terrà il 17 e il 18 aprile 2024. Potranno partecipare tutti quelli che entro il 7 aprile invieranno la domanda attraverso il form presente sul sito. L'azienda provvederà a una prima scrematura. Le persone selezionate saranno contattate e invitate alle due giornate.

Quali sono le figure ricercate

Sono diverse le figure ricercate dall'azienda. Esselunga ha aperto posizioni per allievi responsabili, addetti alla vendita, cassieri, specialisti gastronomia, pescheria, macelleria e panetteria. Cerca poi sommelier, addetti al servizio sorveglianza e farmacisti per la rete della parafarmacia. Si cercano anche panettieri, gastronomi e macellai che si occuperanno di preparare la spesa dei clienti online.

Si cercano inoltre allievi responsabili e baristi per la rete dei ristoranti Atlantic e personale per le profumerie del gruppo. In particolare: allievi responsabili, consulenti alla vendita, parrucchieri ed estetisti.

I requisiti e i titoli di studio necessari

Per quanto riguarda i requisiti e i titoli, come specificato sul sito, andranno bene sia laurea che il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Fondamentali le caratteristiche personali: serviranno predisposizione alla relazione con la clientela, attitudine all'ascolto e alla mediazione, doti di leadership e team working, capacità di analisi e problem solving operativo, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Come partecipare al job day e entro quanto inviare la domanda

Per partecipare al job day basterà compilare il form presente sul sito. Le domande potranno essere presentate entro il 7 aprile. Dopodiché ci sarà una prima scrematura: un responsabile contatterà i selezionati e li inviterà agli incontri previsti per il 17 e 18 aprile.