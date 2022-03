Jet militare precipitato, chi sono i due piloti: morto il 50enne inglese, salvo il “top gun italiano” La vittima è Dave Ashley, un pilota inglese di 50 anni. A salvarsi invece è Giampaolo Goattin, il Top gun italiano tra i migliori al mondo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 17 marzo, un jet militare in fase di collaudo è precipitato sul monte Legnone, in provincia di Lecco. I due piloti, uno è un collaudatore e fa parte dell'azienda Leonardo produttrice dell'aereo Alenia Aermacchi T-346A che è precipitato l'altro invece è un pilota istruttore di una ditta esterna, sono riusciti a uscire e lanciarsi con il paracadute. Nel tentativo però uno dei due ha perso la vita. L'altro invece è sopravvissuto e, come spiegato da Leonardo a Fanpage.it, non versa in gravi condizioni.

Chi è la vittima del terribile incidente

La vittima del terribile incidente è Dave Ashley: il pilota inglese di cinquant'anni è stato trovato in fondo a u canalone. Ashley era esperto di volo e si trovava su quel jet per essere addestrato a volare su quel tipo di aereo per poi così addestrare altri piloti. Già nel 2019, durante una simulazione di un combattimento aereo in Quatar, aveva rischiato di morire, ma anche in quell'occasione si era lanciato con il paracadute ed era sopravvissuto. In quell'occasione si era rotto la schiena, la caviglia, l'anca e rischiava di perdere un occhio.

Dave Ashley

L'altro invece, l'uomo che si è salvato, è Giampaolo Goattin: il 53enne è originario della provincia di Verona, ma risiede in provincia di Torino. È considerato il top gun italiano tra i migliori al mondo.

Chi è il top gun italiano

L'ex istruttore dell'Aeronautica militare italiana, dove ha lavorato dal 1986 al 2007 quando è diventato collaudatore dell'Aermacchi, è rimasto incastrato su una roccia. In un video si vede l'uomo mentre viene recuperato da cinque operatori del soccorso Alpino con un elicottero. L'uomo è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano con diversi traumi. L'uomo è il primo pilota non americano ad aver ricevuto il titolo "Flight commander of the year" mentre durante il servizio al 56esimo stormo Luke Air Force Base, negli Stati Uniti, ha ricevuto il premio Tom Gun.

Giampaolo Goattin

Si indaga sulle cause

Per il momento non si conoscono le cause dell'incidente. La Procura di Lecco ha aperto un'inchiesta per disastro aviatorio colposo, lesioni e omicidio colposo. Sarà inoltre avviata una commissione che sarà istituita dall’Ispettorato della Sicurezza del volo dell’Aeronautica militare. Questa – che potrebbe essere composta sia da membri dell'Aeronautica che dall'azienda Leonardo – darà una mano nel cercare di capire cosa possa aver causato lo schianto.

La posizione dell'azienda

In una nota stampa, l'azienda Leonardo ha spiegato che il velivolo era in fase di collaudo in attesa di essere poi consegnato alle autorità militari. Non era infatti ancora di proprietà dell'Aeronautica militare, come spiegato dalla stessa a Fanpage.it. Il jet è decollato da Venegono Superiore, in provincia di Varese. Stando a quanto riporta l'azienda, erano stati fatti tutti i controlli necessari ad autorizzare il volo. Questo serviva per dimostrare delle specifiche capacità che però erano state già collaudate durante i controlli effettuati in precedenza.