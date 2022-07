Ivano Monzani soccorre una ragazza che si sente male a un concerto e parte l’ovazione per il buttafuori Prima il malore di una fan, poi l’intervento e il lieto fine. Ivano Monzani, presente al concerto di ieri di Gazzelle all’Ippodromo Snai San Siro, è stato applaudito dalla folla e dal cantautore romano.

Di lui si è parlato tanto per via delle espressioni tenute durante il concerto Love Mi in piazza Duomo. I testi delle canzoni di Paky, evidentemente, non gli sono granché piaciuti e in poco tempo è diventato il nuovo idolo del web. Ma Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza divenuto famoso grazie ai social, è chiaramente tanto di più. Chi lo conosce, e lo conoscono tutti nell'ambito della musica live, lo descrive come uno dei più seri professionisti con cui abbia mai lavorato.

Ragazza si sente male al concerto, interviene Ivano Monzani

Anche ieri, in occasione del concerto di Gazzelle al Milano Summer Festival, che ha radunato 17.000 persone all'Ippodromo Snai San Siro, Ivano era presente. Piazzatosi sotto al palco, aveva il compito di controllare che i fan dell'artista romano ospitati nel pit gold trascorressero le due ore di concerto in sicurezza.

Purtroppo al termine di una delle 26 canzoni messe in scaletta da Gazzelle, una ragazza ha accusato un lieve malore in mezzo alla folla. Ad accorgersene per primo è stato proprio il cantautore romano che, a microfono aperto, ha tentato di rassicurarla dicendo che i soccorritori stavano arrivando. Nel mentre, è stato Ivano a incaricarsi della faccenda.

Gazzelle si accoda alla folla: Ivano sei il numero uno

Precipitatosi all'altezza delle transenne dove la giovane si è sentita male, ha gestito la situazione con l'ausilio degli altri presenti che hanno lasciato spazio intorno alla fan che, fortunatamente, si è ripresa immediatamente. Passata la paura, gli spettatori hanno realizzato chi fosse l'addetto alla sicurezza che stava organizzando i soccorsi. Ivano Monzani è stato quindi coperto di applausi e cori a cui si sono aggiunti quelli di Gazzelle che dal palco ha esclamato: "Grande Ivano, sei il numero uno".