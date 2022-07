Fedez su Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza diventato star del web: “L’ho voluto io nella squadra” Addetto alla sicurezza da qualche decennio, Ivano Monzani è diventato famoso per una serie di espressioni durante il concerto Love Mi di Fedez a Milano. Ecco chi è.

È salito alla ribalta per via delle sue espressioni, tanto naturali e innocue quante buffe, durante le esibizioni dei vari trapper del concerto Love Mi organizzato da Fedez in piazza Duomo lo scorso 28 giugno in favore di Tog – Together To Go. Ivano Monzani, navigato addetto alla sicurezza di eventi live e concerti in tutta Italia, è diventato improvvisamente famoso, immortalato nelle sue reazioni ai testi dei cantanti che si succedevano sul palco per l'evento di beneficenza. Ma chi è esattamente Ivano Monzani?

Chi è Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza che spopola sul web

L'addetto, nel giro della sicurezza per i live da un trentennio, è uno dei responsabili a cui la propria azienda e chi necessita di un servizio di security si rivolge per organizzare il lavoro al meglio. Definito da chi lo conosce come uno dei più professionali addetti alla sicurezza, gira l'Italia in lungo e in largo per garantire agli spettatori di poter godere dello show senza temere nulla. Ivano viene descritto come una persona tranquilla e simpatica ma riservata. Non c'è da sorprendersi, quindi, se nelle ultime ore ha rifiutato tutte le richieste di intervista che gli sono arrivate. Inoltre, le innocue espressioni comparse sul suo volto hanno generato un'ondata di affetto nei suoi confronti certamente non prevista. In poche ore, Ivano Monzani è diventato involontariamente il nuovo idolo del web.

Fedez lo incontra e dice: È un gran lavoratore

Lo stesso Fedez in una serie di stories su Instagram ha parlato dell'addetto alla sicurezza, dicendo: "Lo conosco molto bene ed è un mito: fa parte delle persone che per un anno non ha lavorato nei concerti e l’ho voluto io nella squadra". Poi, l'artista, ha aggiunto: "Non sapevo che fosse un meme vivente, giuro non avevo idea che avesse questo potenziale. È diventato un super meme. Sono contento per lui, è un gran lavoratore".