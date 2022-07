Fedez su Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza star del web: “Ecco perché l’ho voluto in squadra” “Sono contento per lui, è un gran lavoratore”: a dirlo sulle sue stories di Instagram è il rapper Fedez riferendosi a Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza ormai star del web.

A cura di Ilaria Quattrone

"La guardia del concerto la conosco molto bene ed è un mito: fa parte delle persone che per un anno non ha lavorato nei concerti e l’ho voluto io nella squadra": a dirlo è il cantante Fedez tramite le sue storie su Instagram relativamente a Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza che nei giorni scorsi è diventato icona del web.

Fedez: È un gran lavoratore

"Non sapevo che fosse un meme vivente, giuro non avevo idea che avesse questo potenziale. È diventato un super meme. Sono contento per lui, è un gran lavoratore", continua ancora il rapper che proprio ieri sera ha condiviso sempre sul suo profilo un video con Monzani.

Le espressioni dell'addetto alla sicurezza

L'addetto è diventata una "star" dopo che le sue espressioni sconcertate sono state riprese da alcuni ragazzini al concerto benefico "LoveMi" organizzato proprio da Fedez e da J-Ax in piazza Duomo a Milano: durante l'esibizione del rapper Parky, alle parole "figlio di p*" o ancora "la scena in Italia è piena di ricch***", l'addetto alla sicurezza ha mostrato un velo di sdegno e disgusto.

Chi è Ivano Monzani

Monzani che lavora e vive a Milano, è un amante della musica hard rock e heavy metal. Lavora da diverso tempo come steward, una delle categorie – che come ha ricordato Fedez – è stata tra le più colpite dalla pandemia Covid-19 e dal conseguente stop dei concerti dal vivo.

Che i due si conoscessero già, lo si evince proprio dal video che il rapper ha condiviso ieri: i due – che si trovavano entrambi al concerto di Achille Lauro all'Ippodromo di San Siro – sono fianco a fianco che bevono un drink, ridendo e scherzando come due amici di vecchia data.